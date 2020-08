Milan Bandić već jako dugo izaziva više gnjeva i sažaljenja, nego divljenja i ljubavi...

Čovjek koji je nekoć “jeo snijeg” sad ne može “popiti kišu”. Upitno je koliko još može, no zaposliti suradnicima članove obitelji još je u stanju

<p><strong>Milan Bandić</strong> proživljava najteže dane u životu. Navikao na stalnu ljubav Zagrepčana, pohvale i laskanja, tapšanje po ramenima i leđima - umalo je dobio i počasni doktorat Zagrebačkog sveučilišta - sad se mora naučiti na posve novu situaciju - on već dugo kotira kao strašilo koje izaziva više gnjeva i sažaljenja, nego divljenja i ljubavi.</p><p>Što je najgore, na izborima je opet doživio fijasko - u drugoj izbornoj jedinici, gdje je nekoć bio jak kao Tutankhamon, sad je dobio samo 2,24 posto, odnosno 3804 glasa - pa je ostao bez oklopa koji mu je sačinjavala vojska “žetončića”, političara koji su se prebacili u njegov klub kako bi izbjegli neviđenu sramotu i od SDP-ovaca javno postali HDZ-ovci. Tog čistilišta više nema, a njegov do jučer nasmiješeni gospodar sad izgleda kao netko tko pjeva labuđi pjev.</p><p>- Milan ne zna hoće li se kandidirati na idućim izborima. Puno razmišlja o tome, nije to tako daleko, proljeće je učas posla tu. A on nema ni jedan rezultat, sve porazi, neuspjesi, kataklizme. Ako se kandidira, pa izgubi od Tomaševića ili nekog sličnog, sam će sebi srediti nečasni otpust iz karijere, a njemu je karijera život. Nemojte misliti da je Bandić moguć bez politike. Pa ni on sam ne može to zamisliti. A zamislite tek to poniženje da ga ovaj porazi. To je, iz njegova kuta gledanja, kao da kaplar demolira maršala na bojnom polju. Ako mislite da je Milan jako pametan, griješite, ali još ste više u krivu ako mislite da je glup: on jasno shvaća da je ovo, možda, njegov kraj i zato daje sve te besmislene, iritantne izjave, provocira građane, ne može sakriti nervozu, a najgore što mu se događa i s čim se nikako ne može suočiti jest to da je postao nebitan i da više nikome ne treba. Pa vidite da je počeo s ovim presicama za koronu kad je shvatio da je to jedini način da privuče pozornost javnosti - kaže nam čovjek dobro upućen u njegove planove.</p><p>- Ne treba Milana podcjenjivati - kaže drugi njegov suradnik koji se ne slaže s tezom kako na Mirogoju možemo naći ljude s većim političkim šansama.</p><p>Treći naš sugovornik kaže kako je današnji Bandić samo blijeda sjena nekadašnjeg. </p><p>- Vidite potres. Da je ovaj potres zakačio Bandića prije deset godina, odmah ujutro bi na Zrinjevcu imao paradu strojeva, kao u Moskvi za Dan pobjede. A sad ju je organizirao tek kad se ljutnja građana istutnjila na njemu. Da mu je Juričan pekao janje kad je bio na vrhuncu snage, Bandić bi, vjerujte mi, otišao to jutro do Juričana i njegovih te ga s njima jeo, ovako nije znao što da učini. Čak je i u zatvoru u Remetincu na izborima bio tek četvrti, prvi je bio HDZ, što je razumljivo, ali da on tamo tako loše prođe - to je loš znak, jer njega su ti posrnuli ljudi uvijek voljeli i poštovali. A ovoga puta samo je 13 zatvorenika glasalo za njega. A znate koliko im je cigareta slao, i to već dulje? Dok je bio u naponu snage. Ali zaboravljeno je to.</p><p>Čovjek koji je nekoć “jeo snijeg” sad ne može “popiti kišu”. Upitno je koliko još može, no zaposliti suradnicima članove obitelji još je u stanju. Zadnja takva afera izbila je ovih dana, kad je otkriveno da je supruga vozača koji je naglo promijenio sudski iskaz - njemu u korist, dakako - dobila posao u Fondu za zaštitu okoliša, koji vodi Bandiću blizak čovjek.</p><p>Naši sugovornici vjeruju ipak da Bandić neće biti uhićen, i to iz više razloga. Prvi je što bi time bila priznata krivnja HDZ-a koji ga drži u Zagrebu i širom otvorena vrata preuzimanju hrvatske metropole od strane <strong>Tomislava Tomaševića </strong>i njegovih iz Možemo. Oni su u ovom trenutku najjača i najprofiliranija oporba u gradu. A to bi, s druge strane, dovelo do kaosa u gradskom HDZ-u, koji je sijamski srastao s Bandićem. </p><p>Cijeli tekst pročitajte u novom Expressu koji je na kioscima od petka 31. srpnja </p>