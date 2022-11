Milan je četiri godine čekao pravdu za svog Kana: 'Nikad se nije oporavio od tog ugriza...'

Tri "divljaka" napali su mog Kana i teško ga ozlijedila. Zadobio je teške ozljede stražnjice. Veterinarka je uspjela zaštiti ranu, no radilo se o teškoj i kompliciranoj ozljedi na nezgodnom mjestu jer sam ga još tri do četiri puta vodio na došivavanje. Nije mu bilo lako, no uspio se oporaviti. Dugo je to stajalo na sudu i sada mi je nakon četiri godine stigla dosuđena odšteta za Kana, no njega nažalost više nema. Uslijed bolesti i starosti morali smo ga uspavati u veljači. Kremirali smo ga u Samoboru i ostatke pokopali u dvorištu. Bio je fantastičan pas iz vrhunskog legla. Bio je član naše obitelji, imao je svoju sobu... Nisam podnosio prazninu pa sam odmah nabavio drugog psa, također rotvajlera, Kana Juniora, govori Milan Mraović iz Karlovca.