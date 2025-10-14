Milan je sa 76 godina položio vozački: Kaže mi instruktor da sjednem, a ja 'Nemoj, Jozo...'

Motor je dobar po ljeti, ali kad dođe jesen, kiša i loše vrijeme, a treba ženu voziti doktorima, onda auto zatreba, ispričao je 76-godišnji Milan Kocijan iz Bjelovara. Cijeli je život bio suvozač, a sada je konačno i službeno postao vozač, piše RTL.

Milan je lakoćom položio ispite iz propis ai prve pomoći, a najteže mu je bilo sjesti za volan.

- Kaže instruktor: ‘Sjedaj za volan’, a ja: ‘Jozo, nemoj za Boga, ja ne znam!’ – ‘Ma samo ti sjedaj, sve će biti u redu.’ Majko mila, to mi je bilo najteže. Imao sam strah kao nikad u životu - prisjetio se.

Vozački nije položio iz prve, ali nakon što je to konačno uspio, dobio je i pohvale ispitivača.

- Trideset godina radim ovaj posao i Milan je najstariji kandidat koji je ikad bio u ovoj autoškoli - dodaje voditelj i predavač Boro Rudić

Prva suputnica bila mu je supruga.

- Nisam svezao pojas, a ona kaže: ‘A pojas?’ – ‘E, vidiš’, kažem joj, ‘ti ćeš me ubuduće savjetovat što sam zaboravio.’ Kaže mi: ‘Joj, nisam se nadala da ću se ikad voziti s mužem u autu!