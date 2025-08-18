Obavijesti

News

Komentari 6
NAKON SASTANKA

Milanović: 'Naši vojnici neće ići u Ukrajinu. Ponavljam, nećemo sudjelovati u tuđim ratovima'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Zagreb: Predsjednik Milanović na dodjeli činova i prijama u djelatnu vojnu službu | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Hrvatska nema nikakve obveze koje proizlaze iz političkih ili vojnih dogovora lidera zemalja tzv. Koalicije voljnih, kaže Milanović

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović objavio je u ponedjeljak na Facebooku da hrvatska vlada nije ovlaštena gurati Hrvatsku u nekakve nove koalicije koje bi mogle podrazumijevati sudjelovanje hrvatskih vojnika u ratu u Ukrajini. 

Hrvatski premijer Andrej Plenković sudjelovao je u nedjelju na videokonferenciji čelnika Koalicije voljnih, dva dana nakon sastanka Vladimira Putina i Donalda Trumpa na Aljasci i uoči sastanka europskih čelnika s američkim predsjednikom u ponedjeljak u Washingtonu. 

"Istaknuo sam da nastavljamo pružati podršku postizanju pravednog i održivog mira koji će poštivati međunarodno pravo i teritorijalni integritet Ukrajine, uz dugoročna sigurnosna jamstva", napisao je hrvatski premijer poslije sastanka na X-u.

"Budući da se predsjednik Vlade RH ovih dana uključio u razgovore tzv. Koalicije voljnih, koju čine i države čiji su lideri najavljivali slanje svojih vojnika u Ukrajinu, podsjećam kako je Hrvatska članica Europske unije i NATO te ima samo obveze koje proizlaze iz članstva u tim savezima", napisao je danas Milanović na Facebooku. 

"Hrvatska nema nikakve obveze koje proizlaze iz političkih ili vojnih dogovora lidera zemalja tzv. Koalicije voljnih, a Vlada RH ni od koga nije ovlaštena gurati Hrvatsku u nekakve nove koalicije koje bi mogle podrazumijevati i sudjelovanje hrvatskih vojnika u ratu u Ukrajini", dodao je predsjednik. 

"Dobio sam mandat hrvatskih ljudi da zastupam takav stav i zato ponavljam kako hrvatski vojnici neće sudjelovati u tuđim ratovima", naglasio je Milanović.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u nedjelju je uz predsjednicu Europske komisije videovezom raspravljao s europskih saveznicima o mirovnom sporazumu do kojeg pokušava dovesti predsjednik SAD-a nakon sastanka s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom prošlog petka. U slučaju sklapanja mirovnog sporazuma, Sjedinjene Američke Države su Ukrajini ponudile sigurnosna jamstva slična onome iz članka 5. NATO-a, ali bez formalnog pristupanja Sjevernoatlantskom savezu, objavili su diplomatski izvori.

Plenković se na sastanku pridružio među ostalima francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu, britanskom premijeru Keiru Starmeru, talijanskoj premijerki Giorgiji Meloni i glavnom tajniku NATO-a Marku Rutteu.

"Koalicija voljnih" okuplja većinu velikih europskih zemalja, EU, NATO i neeuropske zemlje poput Kanade.

(Hina) xdj ydj

Komentari 6
