'Ne očekujem puno, ali bar da se namigne hrvatskim žrtvama. Bez toga nema Europe i odnosa'

Na današnji dan, 16. listopada 1991., Srbi su u Vukovaru ubili Blagu Zadru, legendarnog bojnika i heroja Trpinjske ceste. Zoran Milanović je danas u Vukovaru gdje je na 31. godišnjicu tragične pogibije general bojnika Blage Zadre i pukovnika Alfreda Hilla položio vijenac na njihovim grobovima.

Pogledajte video:

U 11 sati je bila misa zadušnica za sve poginule, ubijene i nestale branitelje Vukovara u Domovinskom ratu. Sat vremena poslije održan je i mimohod do mjesta gdje je poginuo Blago Zadro.

'Hrvatska je nezaustavljivo išla prema svome putu neovisnosti'

- Travanj 91. godine je vrijeme u kojem je već puno loših stvari bilo iza nas. Govor Blage Zadre, tih nekoliko minuta, govori o odnosu Hrvata i Srba u ovoj zemlji, o tome da je ovo zajednička domovina i da su svi dobrodošli i taj poredak mogu pokvariti samo loši ljudi. To nisu bile riječi vojnika nego radnika i sindikalca, koji je nekoliko mjeseci kasnije postao vojni lider bez vojne škole. Postao je lider ne samo zato što je bio hrabar nego zato što je objedinjavao ono što imaju rijetki ljudi, energiju koja se pretvara u snagu. Energiju imaju mnogi, mnogi rade, zuje, pričaju i malo meda daju, međutim onaj udar u jedinici vremena koji se pretvara u snagu to imaju rijetki ljudi. Zadro je bio jedan od njih. U tom govoru koji treba ponavljati i treba djeci puštati u školama on je u stilu i izričaju bio ono što mu ime govori, blag, a u poruci jasan i pronicljiv ili kako mu prezime govori duboko je zadro u problem. Objedinio je i jedno i drugo - istaknuo je Milanović.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Nekoliko mjeseci kasnije ovdje je stvorena Hrvatska. Hrvatska je nezaustavljivo išla prema svome putu neovisnosti, samostalnosti i raskida veze s onima s kojima nije išlo međutim da nije bilo Vukovara to bi se dogodilo kasnije, a ne ranije po lošijim, a ne boljim okolnostima. Žrtva tih ljudi je golema i neopisiva, veća je od neba. Blago Zadro je za Hrvatsku dao sve, Hrvatska ga ne zaboravlja, ne zaboravlja svoje heroje - poručio je Milanović.

- Hrvatska je država zahvaljujući takvim ljudima i ta država je instrument, ne samo zastava i himna i prigodničarstvo, nego instrument za obranu nacionalnih interesa, drsku obranu ako treba, ne zato da susjedu crkne krava jer je u toga mala radost i zadovoljstvo nego da sačuvamo svoje blago, svoje ljude u Hrvatskoj, u BiH gdje god ih ima. Za to su se borili ti ljudi - dodaje Milanović naglašavajući kako ih je pola porijeklom bila iz BiH.

Kritizirao manjak pomoći iz vana za vrijeme Domovinskog rata

Rekao je i kako u borbi do samostalnosti Hrvatskoj nitko nije pomogao.

- Grozno je bilo vrijeme u kojem je Hrvatska morala sve sama i nitko joj ništa nije dao. Ovih 45 tona čelika i željeza je trebalo zaustaviti. Američki kongres nam je poslao iscrpnu pomoć, došlo je u šleperima 4 milijuna nalivpera kojima smo se mogli žaliti Europskoj komisiji i UN-u, to je bila njihova pomoć, ništa kao danas. Hrvatska se obranila goloruka pod embargom, Hrvatska je oslobodila svoj teritorij Hrvatska i samo hrvatska vojska, nitko treći ni NATO ni američki bombarderi. Hrvatska vojska omogućila je da se dogodi Dayton i da se sjedne za stol - kaže Milanović.

- Hrvatska pred sobom ima izazovne i zanimljive godine, moramo se držati skupa i neke razlike zanemariti, zaboraviti ih na tren jer do ove zemlje jedino je nama stalo i nikome drugome. Svi drugi dođu i odu, mi ostajemo i susjedi ostaju. Susjed države nije etažni vlasnik, koji se promjeni jednog jutra, to je za stalno. Kada to radimo moramo imati na umu da je to za sutra i sjetit se što je o tome i kako govorio Zadro jer to je itekako zorno i instruktivno. Te riječi odzvanjaju i dan danas, za prijateljstvo i toleranciju je potrebno dvoje. Ako svake godine idem u Jasenovac, u Grubore i u Varivode, onda ne očekujem da se itko klanja, ali da bar korektno namigne Hrvatskim žrtvama na Ovčari. To bi bio red, bez toga reda nema Europe, nema dobrih odnosa i nema razumijevanja - zaključio je Milanović što bi se moglo protumačiti kao indirektna poruka Srbiji.

Najčitaniji članci