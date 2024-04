Milanović: Plenković je gotov. Ide u Bruxelles naplaćivati ulaz u WC, neka si pripremi sendvič

Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je na obilježavanju 150. obljetnice organiziranog planinarstva u Hrvatskoj u Planinarskom domu na Kleku. Nakon penjanja se obratio javnosti, piše N1.

Kaže da za kriminalne radnje nitko ne odgovara jer se svakoga štiti.

- Plenković na ovaj nasilan način više neće voditi Hrvatsku. Tu sam, ako mogu okupiti one koji se razlikuju, ali imaju zajedničko nešto što HDZ nema. Da nisu zaprljane vlašću, da nisu pljačkali i radili ljude budale. To HDZ radi svakodnevno. Mi smo socijalni slučaj Europe i mi smo na začelju. Zemlja je moralno devastirana i ljudi koji žive na plaći žive teško i živjet će još teže ako HDZ ostane na vlasti. Ova vrsta poruka – glasaj za mene i dobit ćeš godinu dana staža. Kao akcija u trgovačkim lancima koji ovdje masno zarađuju. Plenković govori o ljudima o stabilnosti. Takva stabilnost, koju nameće HDZ, vodi u mentalnu bolest - rekao je.

- Ovi svi koji nisu HDZ, uz svu različitost, imaju jedno zajedničko, a to je da nisu bili lopovi jer nisu lopovi. HDZ je kartel koji je osuđen za kriminal. Dosta ljudi će, zbog nekog svog razloga, zaokružiti HDZ, šteta, ali ne pada mi napamet da sve te ljude optužujem da krše Ustav kao što je gojenac rekao za sve one koji će glasati za konkurenciju. Opozicija se malo bila opustila i dozvolili su tim razbojnicima da sve otmu. Četiri godine sam pružao fini otpor, onda grubi otpor, onda brutalni otpor, a bit će još grublji. I ako bude imalo pameti i razuma kod onih koji idu na izbore, Plenković je gotov, on ide u Bruxelles naplaćivati ulaz u WC ili što već, neka si spremi sendvič - rekao je Milanović.

Osvrnuo se i na svoju objavu u kojoj je pozvao ljude da glasaju za sve osim za HDZ.

- Ne bih trebao to raditi? Pa oni ne bi trebali krasti. Ja bih trebao raditi puno konkretnije stvari. Na prošle izbore nisam izašao? Pa tko se promijenio, ja, ili su se promijenile okolnosti. Dakle, došli su divljaci koji nemaju mjere, koji kradu i otimaju. Koji za državne odvjetnike dovode kriminalce i onda kažu – da samo ranije znao ne bih tako. Pa znao je prije nego što je Sabor o tome odlučivao, pa zašto nije zaustavio proces - zapitao se.

Naveo je da je probao surađivati s njima jer je to “civilizacijski”.

- Pa vidiš da je to teško, pa je nemoguće, pa krši Ustav, pa nameće nekakve epidemiološke mjere koje su smislili najgluplji među najglupljima i to bez dvotrećinske većine u Saboru, pa vidiš da neki luđak zapuca na Markovu trgu, pa ovaj odleti u Bruxelles i optuži mene za to. To nije normalan čovjek i ja vidim da imam posla s nekim čudovištem koji se transformira kao slika Doriana Greya - dodao je.

- Pokušao sam na fin način, nije išlo. Gledam što se događa. Gledam kako se u Ini nameće nekakvog Škugora za direktora da bi frajer ukrao milijun eura i sada moramo vjerovati da je to bio interni dogovor par klošara, a Plenković i njegov ministar su vršili pritisak da se tog tipa tamo imenuje - rekao je Milanović.

- Ta banda će dobiti jedan dio glasova, ali slobodna Hrvatska mora dobiti više i onda treba biti pametna i dogovoriti se. Ja mogu i ne moram biti predsjednik, ja mogu i ne moram biti premijer za potrebu ovoga. Nemam više koga impresionirati, ovo radim iz osjećaja dužnosti. Kao što sam počeo surađivati s maminim sinom koji je rekao – bit će to tvrda kohabitacija, a ne zna što je tvrda ni što je kohabitacija. To je bila prijetnja jer sam smlavio njega i njegovu stranku i predsjednicu i zbog toga se svete godinama - naveo je.

- Ustavni sud će biti prvi koji će biti riješeni u Trećoj republici. Bit će neki Ustavni sud, ali ne ovo leglo nemorala, korupcije, stranačkog lopovluka odlazi, to Hrvatska više neće morati gledati. Doći ćemo do trenutka kada ćemo morati uvoziti strane suce, kao BiH, ali to se neće dogoditi - dodao je.

- Kako ću uvjeriti ljude nakon izbora da me podrže? Mogu ih okupiti samo uvjeravanjem. Pa ne mogu ih kupiti, nisam ukrao 100 milijuna da sada ljudima mogu dati novac. Ako netko hoće s HDZ-om, u redu, možda ima netko tko hoće s HDZ-om, možda ima netko tko je s HDZ-om, ali više neće biti. Nema tajni, sve je transparentno - zaključio je.