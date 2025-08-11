Milanović: Čast je bila odrastati uz glazbenu priču Gabi Novak. Pamtit ćemo samo sretne dane

Predsjednik Republike Zoran Milanović uputio je sućut u povodu smrti Gabi Novak istaknuvši da su danas tužni svi koji su imali čast odrastati uz glazbenu priču Gabi Novak te da su ona i njezina obitelj za sobom ostavili glazbeno blago kojim će se Hrvatska dugo ponositi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:44 Legendarna hrvatska pjevačica Gabi Novak preminula je u dobi od 89 godina | Video: 24sata/pixsell

"Danas smo tužni svi mi koji smo imali čast i zadovoljstvo odrastati i živjeti uz glazbenu priču Gabi Novak. Jer, Gabi Novak nije bila samo glazba, bila je to priča o hrabrim ljudima, nadi, sreći i ljubavi koje je Gabi neponovljivo i jedinstveno pretočila u pjesmu", istaknuo je Milanović u sućuti obitelji i prijateljima Gabi Novak objavljenoj na Facebooku.

"Zbog Gabi, pamtit ćemo samo sretne dane i znat ćemo što je ljubav", napisao je Milanović dodavši da je "njenim odlaskom završila i jedna od najljepših i najdugovječnijih obiteljskih priča na hrvatskoj glazbenoj i uopće umjetničkoj sceni".

Gabi Novak i njena obitelj ostavili su iza sebe glazbeno blago kojim će se Hrvatska dugo ponositi, poručio je predsjednik Milanović.