Milanović: 'Čudna su, olovna vremena. Europska unija odavno nije mirovni projekt...'

Kao država, u ozbiljnoj smo potrazi za agendom, programom ili pravcem djelovanja. Što je u stvari sljedeće što nas treba okupirati, u čemu se trebamo dokazati, od čega se trebamo štititi. To je jedan vakuum i ne vidim tu ništa osim borbe za europske fondove, kazao je hrvatski predsjednik Zoran Milanović u petak na svečanoj sjednici Fakulteta političkih znanosti, javlja N1.

- Vrijeme u kojem živimo me začuđuje, ne mogu reći da sam razočaran, ali sam zbunjen s onim što se događa i s nama i s društvom i Europom i cijelim svijetom. Čudna su, olovna vremena - kazao je Milanović, koji je govorio i o situaciji u Hrvatskoj.

Zagreb: Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao na svečanoj sjednici Fakulteta političkih znanosti | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Naglasio je kako "želi vjerovati da su stvari koje se trenutačno događaju samo jedna privremena devijacija koja nije dobra, ali sve je to skupa malo u odnosu na ono što se događa oko nas":..

- Ova zgrada je izgrađeno europskim fondovima. Po gradu vidim puno skela i to plaćanju europski fondovi. I to je dobro, ali to je manje-više sve od Europske unije u smislu konkurentnosti, otpornosti, snage naše ekonomije, produktivnosti, naprosto profitnog kapaciteta“, rekao je osvrnuvši se na konstrukcijsku i energetsku obnovu zgrade Fakulteta političkih znanosti, koja je stradala u potresu, javlja N1.

- Malo poljoprivrede, fasade, krovovi, a sve ostalo je tupa birokratska inercija kojom nas Europska unija vodi u neku vrstu rata i sukoba, nad čime nemamo nikakav nadzor i utjecaj, naprosto slijepo koračamo. Onoga trenutka kada se kao Europska unija počnemo zaduživati za financiranje općih potreba ili rata - a to je trenutačno agenda - onda smo prešli tu točku. Država se postane kada imaš zajedničke financije kojima netko upravlja i koje prikuplja. Sve drugo je priča i Europski parlament i sva tijela Europske unije i zastrašujuća Europska komisija koju vode ljudi koje nitko nije birao“, upozorio je predsjednik Milanović i rekao kako „Europska unija odavno nije mirovni projekt, a NATO nije odavno obrambeni savez“...

- Europska unija nikako ne smije ići u pravcu države. Nadam se da mlada generacija zna za kakvu Europu jest. Iznad dosega matične države ne vidim ništa, Europska unija i NATO služe kao pomagalo da bi se ostvarili naši interesi koje treba braniti, ne nasilnički, i biti lojalan sistemu kojemu pripadaš jer si dragovoljno ušao u njega - kazao je Milanović u svojem govoru, javlja N1.