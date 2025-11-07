Obavijesti

News

Komentari 3
PREDSJEDNIK NA FPZG-U

Milanović: 'Čudna su, olovna vremena. Europska unija odavno nije mirovni projekt...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Milanović: 'Čudna su, olovna vremena. Europska unija odavno nije mirovni projekt...'
Zagreb: Predsjednik Milanović na svečanoj sjednici Pravnog fakulteta povodom 249. obljetnice osnutka | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Vrijeme u kojem živimo me začuđuje, ne mogu reći da sam razočaran, ali sam zbunjen s onim što se događa i s nama i s društvom i Europom i cijelim svijetom. Čudna su, olovna vremena, kazao je Milanović...

Kao država, u ozbiljnoj smo potrazi za agendom, programom ili pravcem djelovanja. Što je u stvari sljedeće što nas treba okupirati, u čemu se trebamo dokazati, od čega se trebamo štititi. To je jedan vakuum i ne vidim tu ništa osim borbe za europske fondove, kazao je hrvatski predsjednik Zoran Milanović u petak na svečanoj sjednici Fakulteta političkih znanosti, javlja N1.

- Vrijeme u kojem živimo me začuđuje, ne mogu reći da sam razočaran, ali sam zbunjen s onim što se događa i s nama i s društvom i Europom i cijelim svijetom. Čudna su, olovna vremena  - kazao je Milanović, koji je govorio i o situaciji u Hrvatskoj.

Zagreb: Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao na svečanoj sjednici Fakulteta političkih znanosti
Zagreb: Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao na svečanoj sjednici Fakulteta političkih znanosti | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Naglasio je kako "želi vjerovati da su stvari koje se trenutačno događaju samo jedna privremena devijacija koja nije dobra, ali sve je to skupa malo u odnosu na ono što se događa oko nas":..

SRBIJA I EU Tonino Picula za 24sata: Merkel je dugo gledala Vučiću kroz prste i sada imamo problem
Tonino Picula za 24sata: Merkel je dugo gledala Vučiću kroz prste i sada imamo problem

- Ova zgrada je izgrađeno europskim fondovima. Po gradu vidim puno skela i to plaćanju europski fondovi. I to je dobro, ali to je manje-više sve od Europske unije u smislu konkurentnosti, otpornosti, snage naše ekonomije, produktivnosti, naprosto profitnog kapaciteta“, rekao je osvrnuvši se na konstrukcijsku i energetsku obnovu zgrade Fakulteta političkih znanosti, koja je stradala u potresu, javlja N1.

PREKINUT SKUP Milanović o incidentu u Splitu: To su vucibatine mojih godina. Treba ih locirati i presuditi
Milanović o incidentu u Splitu: To su vucibatine mojih godina. Treba ih locirati i presuditi

 - Malo poljoprivrede, fasade, krovovi, a sve ostalo je tupa birokratska inercija kojom nas Europska unija vodi u neku vrstu rata i sukoba, nad čime nemamo nikakav nadzor i utjecaj, naprosto slijepo koračamo. Onoga trenutka kada se kao Europska unija počnemo zaduživati za financiranje općih potreba ili rata - a to je trenutačno agenda - onda smo prešli tu točku. Država se postane kada imaš zajedničke financije kojima netko upravlja i koje prikuplja. Sve drugo je priča i Europski parlament i sva tijela Europske unije i zastrašujuća Europska komisija koju vode ljudi koje nitko nije birao“, upozorio je predsjednik Milanović i rekao kako „Europska unija odavno nije mirovni projekt, a NATO nije odavno obrambeni savez“...

SLUŽBENI PUT VIDEO Milanović: 'Pozvao sam Papu Lava XIV. da dođe u Hrvatsku. Mislim da će doći'
VIDEO Milanović: 'Pozvao sam Papu Lava XIV. da dođe u Hrvatsku. Mislim da će doći'

- Europska unija nikako ne smije ići u pravcu države. Nadam se da mlada generacija zna za kakvu Europu jest. Iznad dosega matične države ne vidim ništa, Europska unija i NATO služe kao pomagalo da bi se ostvarili naši interesi koje treba braniti, ne nasilnički, i biti lojalan sistemu kojemu pripadaš jer si dragovoljno ušao u njega - kazao je Milanović u svojem govoru, javlja N1.

NE ŽELI O TOME RAZMIŠLJATI Milanović o Thompsonu: Zemlja je puno otišla naprijed, i u pravom i u krivom smjeru...
Milanović o Thompsonu: Zemlja je puno otišla naprijed, i u pravom i u krivom smjeru...
Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Pobijedio je lopova: 'Ukrali su mi auto i odvezli u Francusku, našli smo ga prije Interpola'
OKO 1500 KM dalje

Pobijedio je lopova: 'Ukrali su mi auto i odvezli u Francusku, našli smo ga prije Interpola'

Auto je iznajmljen Francuzu, koji je na njega stavio lažne tablice. Pratili smo ga satelitom, bio sam uporan da ga vratim, kaže Ivan, vlasnik zagrebačke tvrtke za najam vozila Zagstel
Zakoračiš iz zgrade i na tuđem si! Grad Zagreb o suludoj priči iz Španskog: Nek nam daju zemlju
NOVI ZAPLET

Zakoračiš iz zgrade i na tuđem si! Grad Zagreb o suludoj priči iz Španskog: Nek nam daju zemlju

Zagreb kaže da im tvrtka može dati zemlju, ali ne spominju cijenu, koja je ključna. Stanari su očajni. Isplivali i novi suludi slični slučajevi sa zgradama
Torcidin prosvjed podržale su i braniteljske udruge. Božinović: 'Prosvjed se ne mora prijaviti'
NAKON IZGREDA

Torcidin prosvjed podržale su i braniteljske udruge. Božinović: 'Prosvjed se ne mora prijaviti'

Devetero muškaraca koje je splitska policija privela i kazneno prijavila zbog incidenta kada su u ponedjeljak prekinuli održavanje Dana srpske kulture u Gradskom kotaru Blatine, dobili su jednomjesečni istražni zatvor.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025