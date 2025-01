'Inauguracija je na Pantovčaku. Što ću ja na Markovom trgu? Pa ne slavimo ni papu ni kralja'

Inauguracija će biti 18. veljače u Zagrebu, kazao je Milanović te dodao da će se opet održati u Uredu predsjednika na Pantovčaku.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Nisam bio siguran, ali nisam ni sebe uspio uvjeriti u utemeljenost neke promjene odluke. Ako prije pet godina nisam išao na Markov trg, što bih sad tamo radio. Puno ljudi me zove i govori mi, pokazuje želju da to bude na javnom prostoru, ali odluku sam dobio prije pet godina i naprosto sam njome vezan. To je formalna građanska ceremonija u kojoj ne slavimo kralja, papu... - rekao je.

Istaknuo je da bi moglo biti više ljudi nego li je bilo prošli puta, a strani državnici neće dolaziti.

- Do toga ne držim, zna se tko bi došao - govori.

'Čestitka iz Vlade nije ni bitna, pa nisam ni ja njima čestitao...'

- Premijer je odgovorio što je odgovorio, to je njegovo pravo, neće doći, neće doći - rekao je i dodao da mu čestitka iz Vlade nije bitna i priznaje “nisam ni ja čestitao”.

- Nije to presudan trenutak - kazao je.

Što se tiče izbora, kaže da je rezultat neka vrsta plebiscita o pitanjima koja su “stršala u kampanji” te da je jedna od tih tema i uloga predsjednika kao vrhovnog zapovjednika.

- Mene Ustav obvezuje na neke stvari, nije mi to dala ni Vlada ni premijer - dodaje.

Govoreći o hrvatskim vojnicima kaže da i dalje neće dati da idu Sabor, ali da na Vijeću za obranu sigurno mogu, bez prisustva kamera, reći sve što ne valja.

'Hrvatska neće sudjelovati u ratu u Ukrajini'

- Kaže li to na saborskom odboru, doći će na trash listu ministra obrane. U ovoj kampanji smo čuli toliko neodgovornih stvari, carevalo je odsustvo ikakve odgovornosti za izgovorenu riječ - kaže.

Na pitanje o problemu s imenovanjem veleposlanika je rekao kako ne provodi nikakvu projektnu rasprodaju mandata i položaja te da naglasak treba biti na ljudima iz službe. On je istaknuo kako nije imao mnogo stranačkih kandidata.

Ponovio je kako Hrvatska neće sudjelovati u ratu u Ukrajini te da tamo hrvatski vojnici neće ići.

- Da ćemo završiti rat ili doprinijeti kraju rata koji je posljedica kriminalne nesposobnosti jedne garniture političara, ne možemo i nećemo, nemamo takve ambicije - govori

'Oružje ne bi trebalo biti u kući'

Osvrnuo se i na slučaj Josipa Dabre.

- Vidio sam isto što ste vidjeli i vi - rekao je i dodao da je Dabro platio kaznu.

- Moj djed se vratio iz onog dalekog rata s pištoljem Walter koji su nosili njemački oficiri. Ne znam je l' taj oficir preživio, vjerojatno nije. Tim pištoljem je moj otac skoro ubio svog mlađeg brata. Dida je došao, razmontirao pištolj i bacio ga u bunar. Oružje ne bi trebalo biti u kući, ali ako već jest, onda ga treba znati koristiti i držati gdje mu je mjesto. Pogriješio je - kaže.

Što se tiče Dabrinog povratka u Sabor, predsjednik kaže: “Pa on je izabran u Sabor, sam će ocijeniti ima li i dalje povjerenje građana.”

O bojkotu: Trgovcima je svejedno jer će oni tu robu svejedno prodati...

Na pitanje o pozivima na bojkot trgovina, Milanović kaže kako godinama nismo vidjeli ovakvo divljanje cijena.

- Trgovcima je svejedno jer će oni tu robu svejedno prodati. Problem postoji, koliko ga Vlada može riješiti... Neću sad o tome - zaključuje.