- 25 godina je voda duboka i vrijeme je da se u njoj pogledamo i ne nu\u017eno da govorimo o zajedni\u0161tvu jer ono ponekad nije mogu\u0107e. Ali da budemo zajedno, da govorimo o stvarima koje nas spajaju i dijele. Pogledom Hrvata ili pogledom Srbina, to nisu uvijek isti pogledi. Bitno je da se o problemima govori i stavlja ih se na stol - rekao je.\u00a0

- Jedan veliki dr\u017eavnik je definirao, opisao, put svoje dr\u017eave do pobjede. Pa ka\u017ee, u ratu odlu\u010dnost, u porazu prkos i otpor, u pobjedi velikodu\u0161nost i u miru dobra volja. Kako univerzalno i kako primjenjivo na na\u0161 put. U ratu koji je nametnut, u ratu u kojem su nas napali oru\u017ejem koje smo pla\u0107ali mi i Slovenci, bili smo suo\u010deni u situaciji za koju nitko nije bio spreman.\u00a0

- Oni momci koji su do\u0161li da slu\u017ee dr\u017eavi nisu znali \u0161to ih \u010deka. Voljeli su Hrvatsku i rat se dogodio u treptaj oka. Jako je te\u0161ko bilo, jako te\u0161ko, a to govorim i kao \u010dovjek i kao du\u017enosnik, graditi hrvatsku vojsku. To je predvodio prvi hrvatski, a i ratni, predsjednik Franjo Tu\u0111man - rekao je.\u00a0

- Ta pobjeda nije pala s neba, nije slu\u010dajna.\u00a0

- Kao i u svakim ratovima, razliku \u010dini malo dobrih ljudi.\u00a0

- Taj rat je po\u010deo porazom i te\u0161kim patnjama, mukama. I onima kojima nisu imali dovoljno vjere i snage je izgledao kao poraz. U porazu prkos! U tom ratu otpor je na po\u010detku izgledao kao uzaludan, a kasnije su se po\u010dele vidjeti konture pobjede i uspjeha. I tu fazu Hrvatska je od\u017eivjela na mo\u0107an na\u010din - poru\u010dio je.\u00a0

- I pobjeda je postignuta i u toj pobjedi trebali smo biti velikodu\u0161niji nego \u0161to smo bili. Nikada, sre\u0107om, nismo potonuli u ponor moralne katastrofe, a to nekim narodima i nacijama doga\u0111alo. Gre\u0161aka je bilo, bilo je zlo\u010dina, ko\u0161tali su nas. Sve te pri\u010de o zajedni\u010dkom zlo\u010dina\u010dkom pothvatu, sve je to posljedica gre\u0161aka koje smo napravili \u010dinjenjem, ali i ne\u010dinjenjem u prvim mjesecima. Velika je to lekcija u ljudskom smislu, da pazi\u0161 u svakom trenutku i da ti koncentracija nikada ne popu\u0161ta. Hrvatska je kasnije ispravila tu gre\u0161ku. I zato posebno cijenim nazo\u010dnost potpredsjednika Vlade, jer do\u0107i ovdje i slaviti, jer ovo je proslava, a ne komemoracija, do\u0107i ovdje i pridru\u017eiti se Hrvata, to je arhitektura srca i to nije mala stvar.\u00a0

- U miru dobra vjera i dobra volja. Mi smo odmakli na svom putu. Europska smo dr\u017eava, sve smo bolji u javnim poslovima, i trebamo biti jo\u0161 bolji i uzeti svaki euro europskog novca.\u00a0

- Vi\u0161e od stotine godine odnosi su komplicirani. Bila je Jugoslavija koja vi\u0161e nikada ne\u0107e biti. U po\u010detku, jedina mogu\u0107a brana hrvatskom narodu, da ne bude raskomadan, da budemo svi u jednoj dr\u017eavi. Izjalovio se taj napor vrlo brzo. Bilo je sukoba, ratova, agresija. I nakon toga, nikako da u\u0111emo u fazu normalnih odnosa. Kao da smo i dalje optere\u0107eni stvarima koje su posljedice agresije 90-ih godina. Znam da govorim o\u010dima Hrvata i da \u0107e to biti tuma\u010deno Hrvata i hrvatskog predsjednika, ali mi smo tu, na\u0161a dobra volja i dobra vjera postoji. \u017delimo raditi, poslovati, \u017eelimo znati da kada na\u0161i ljudi rade u Srbiji i ako do\u0111e do problema, da \u0107e taj sud biti nepristran. Jer odnosi ta dva naroda su jako va\u017eni, a kada se me\u0111usobno nate\u017eemo, drugi nas uop\u0107e ne primje\u0107uju. Ti odnosi moraju biti bolji i ja \u0107u dati sve \u0161to mogu i smijem dati. Dati \u0107u sve da to bude bolje. Na drugoj strani je da to isto poku\u0161a - poru\u010dio je.\u00a0