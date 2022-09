Milanović: 'Genocid je politička metrika, motivi za to su tema razgovora i tu nema tabua'

Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je danas na berbi grožđa organiziranoj za šefove diplomatskih misija i međunarodnih organizacija akreditiranih u Republici Hrvatskoj - „Diplomatskoj berbi“. Domaćin „Diplomatske berbe“ je predsjednik Republike Zoran Milanović, organizator Grad Jastrebarsko, a sedma po redu „Diplomatska berba“ u Jaski održana je u vinogradu obitelji Tomac na Plešivici. Milanović je tamo odgovarao i na novinarska pitanja.

Na pitanja o svojim izjavama o genocidu u Srebrenici nije htio odgovarati, ali je rekao da se o genocidu mora razgovarati i da “tu ne smije biti tabu tema”.

“Imam potrebu govoriti o tome što je genocid”, kazao je Milanović u komentaru da je na ručku sa sudionicima regionalnog samita u Sloveniji još jednom rekao da “postoje razne vrste genocida, a u Srebrenici nije bio genocid” nad Bošnjacima u ljeto 1995.

- Politička je metrika što je to genocid. U jednom trenutku je to grupa ljudi odredila, u drugom grupa ljudi presudila. To nije prirodni zakon. Padanje ove kiše možemo objasniti svim fizikalnim, pa čak i kemijskim parametrima. Ali, motive za genocid, što stvarno jest genocid, to je stvar razgovora. I zato nema tabua - rekao je Milanović.

