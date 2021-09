Hrvatski predsjednik i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović upriličio je u srijedu svečani prijem povodom Dana policije te poručio djelatnicima MUP-a da pomažu ljudima u nevolji, ali i da čuvaju hrvatsku granicu.

Na svečanom prijemu u Uredu predsjednika, Milanović je uručio odlikovanja policijskim postajama te aktivnim i umirovljenim djelatnicima Ministarstva unutarnjih poslova.

Čestitajući djelatnicama i djelatnicima Ministarstva unutarnjih poslova blagdan Sv. Mihovila, njihovog zaštitnika, predsjednik Milanović u prigodnom govoru se usredotočio na dvije stvari.

Prva je, kaže, ona koja se događala prije 30 godina kada je hrvatska policija - ne po inerciji, nego po zanosu srca i osjećaju dužnosti prema domovini - bila prva od prvih koja je stala u obranu, prva generacija mladih kadeta u Šimunskoj.

- Uslijedio je rat, agresija, palež, ubojstva, granatiranja - tu bez policije ne bi bilo ničega. Tu su mnogi ljudi, koji su i ranije bili u službi, dali svoj doprinos, nestali u vihoru rata, nikada nađeni i mnogi među vama, slava im - rekao je Milanović.

Nadalje, policajcima koji su sudjelovali u Domovinskom ratu rekao je da nisu bili na braniku domovine nego na zapovjednom mostu.

- Vi ste bili među onim rijetkim ljudima koji su bili na zapovjednom mostu, koji su bili blizu kormila domovine, bez obzira što možda niste bili izravni zapovjednici ili naprosto taj zapovjedni most nije imao tko popuniti. To je bilo rezervirano, odnosno prepušteno, onim rijetkima, najboljima, malom broju pravih ljudi koji u svakoj krizi čine razliku. Hvala, to se ne zaboravlja - istaknuo je Milanović.

Granice nisu šala, manipulatore treba razotkriti

Osvrnuo se i na čuvanje hrvatske granice.

Napomenuo je kako su za postojanje države potrebna tri elementa: ljudi, državna vlast i prostor na kojem se ta vlast vrši - državni teritorij koji je određen granicama.

- Granice nisu šala, bez obzira na Schengen, granice postoje upravo iz ovih razloga, da bi se mogle vršiti one funkcije koje su vitalne. Dakle, moj poziv vama, u ovom kompliciranom vremenu je da pomognete potrebitima, onom tko je u teškoj nevolji, onome tko zaista treba ljudsku pomoć, tko treba azil. To nije lako i to ne ide mehanički, tu morate biti pronicavi, katkada i strogi, pametni, lukavi, nikada perfidni, i prema tome ćemo vas vrednovati, barem ja - rekao je Milanović.

Naglasio je da će biti pritisaka te iskrenih potreba međunarodnih organizacija da se ljudima pomogne, ali da će biti i manipulatora koje treba razotkriti.

- Hrvatska granica je nešto za što su vaši prijatelji, kolege i suborci ginuli, a na što smo mi, ova generacija hrvatskih ljudi, posebno osjetljivi. I to hrvatski građani od vas očekuju. Budite pametni, sredstva imate. Nadam se da vas nećemo gubiti zbog preslabih plaća. Ne smijemo ostati bez ključnih ljudi, službi i potpore, a da se to ne bi dogodilo treba planirati - poručio je Milanović.

- Čuvajte granicu, jer kad vojska mora ići na granicu to nije dobro, to je rat ili hladni rat, to ne želimo. Vi pomažete da se to ne dogodi. Sutra ćemo ući u Schengen, biti ćemo još otvoreniji i nadam se da ćemo se kao mala i fleksibilna država, ali i kao mala, delikatna nacionalna zajednica, s tim znati nositi. To nije jednostavno - zaključio je.

Povodom obilježavanja Dana policije predsjednik Republike Zoran Milanović odlikovao je policijske postaje te aktivne i umirovljene djelatnike Ministarstva unutarnjih poslova.

Redom kneza Domagoja s ogrlicom, za pokazanu osvjedočenu hrabrost i junaštvo u Domovinskom ratu, odlikovan je Marko Lukić. Isto tako, Redom kneza Domagoja s ogrlicom, za pokazanu osvjedočenu hrabrost i junaštvo njezinih pripadnika u Domovinskom ratu, odlikovana je Policijska postaja Vukovar. Policijske postaje Kutina, Novska i Sunja odlikovane su za iskazano junaštvo njihovih pripadnika u Domovinskom ratu Redom Nikole Šubića Zrinskog.

Brigadir Vlado Čulina odlikovan je Redom bana Jelačića, za iznimno uspješno zapovijedanje postrojbama Oružanih snaga RH te za osobite vojne zasluge u njihovom ustroju. Redom hrvatskog pletera, za osobiti doprinos razvitku i ugledu Republike Hrvatske i dobrobiti njezinih građana, odlikovani su Mladen Todorić i Mario Mihaljević.

Za sudjelovanje u Domovinskom ratu Spomenicom domovinskog rata odlikovan je Ivica Huzjak, a za časnu i uzornu službu Spomenicom domovinske zahvalnosti odlikovano je 136 djelatnica i djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova.

Osim predsjednika Milanovića, pripadnicama i pripadnicima Ministarstva unutarnjih poslova Dan policije čestitali su potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović te izaslanik predsjednika Hrvatskoga sabora i saborski zastupnik Ante Deur, a u ime odlikovanih zahvalio je Vlado Božić, načelnik Policijske postaje Vukovar.