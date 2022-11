Milanović: 'Grlić Radman je kao priglupi štreber digao prstiće. Neću dati suglasnost za obuku'

Predsjednik države Zoran Milanović danas je prisustvovao na obilježavanju Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata općine Majur koje se održalo kod spomen-obilježja civilima pogubljenim u Kostrićima, mjestu u kojemu su ubijeni svi stanovnici.

Nakon toga, Milanović se zaputio na otkrivanje spomen-obilježja mjesta masovne grobnice žrtava iz Domovinskog rata na lokaciji Vasića Bare, Meminska.

Milanović je tom prigodom dao i izjavu za medije. Novinari su ga pitali oko obuke ukrajinskih vojnika i odluke u Bruxellesu.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Za to pitajte premijera, nisu tu ministri bitni - rekao je Milanović. Ako Milanović ne pristane, sve ide na izglasavanje u Sabor. Milanović je novinarima kazao kako neće dati suglasnost.

- Rekao sam da neću dati suglasnost. Otišao je gore bez ikakve moje suglasnosti i u ovoj zemlji nekakvog reda mora biti. A što se tiče toga da Grlić Radman očekuje političku odgovornost od Sabora, o tome bi Sabor mogao nešto reći - rekao je Milanović.

Komentirao je i veća izdvajanja iz proračuna za obranu.

- Okej. To je za avione. Postoje i veće potrebe za stvari koje su bitnije od aviona za koje novca neće biti. Zadovoljan? Kada tako gledamo, ne. To je kao da si kupiš tri para vrhunskih cipela, a hodaš gole stražnjice - rekao je Milanović.

'Ako Sabor donese odluku, ja ću se složiti'

- Nama nedostaju stvari koje su važne, ako ne i važnije od zrakoplova, koje su dio redovnog održavanja. I da zaključimo ovu priču oko odlaska Plenkovićevih ministara u Bruxelles bez prethodne suglasnosti vrhovnog zapovjednika. To tako neće ići. Nije ništa dobro. To je jako loše. Dakle, čovjek je otišao gore, preuzeo u ime Hrvatske kategoričku obavezu i prekršio Ustav. Neka ide u Sabor. Ako u Saboru dvije trećine zastupnika tako odluči ja ću se s tim složit, mislim nemam druge. Ali zašto se moramo dovesti u takvu situaciju. Imamo posla sa običnim seoskim nasilnicima. Koji nas dovode pred gotov čin - rekao je Milanović.

Novinari su ga potom pitali kakvu to sliku ostavlja o Hrvatskoj.

- Katastrofalnu. Upravo onakvu kakvi su i ljudi koji nas tamo predstavljaju - odgovorio je Milanović.

- Grlić Radman, koji je nitko i ništa, dakle Plenković je tu bitan, je otišao, gurnuo se u prvi red ko mali priglupi štreber i digao prstiće i ''mi ćemo prvi, mi ćemo prvi''. Možemo razgovarat o biti priče. Mislim, velika većina hrvatskih građana kao što vidite je protiv toga. Ja to nisam rekao znajući kakvo je raspoloženje javnosti, odnosno nisam testirao raspoloženje, ali sve mi je jasno. Dakle to je dosta. Tu nama nema mjesta. Pomoć? Hoš dat helikoptere, daj helikoptere. Nemoj me pitat za mišljenje, ja nisam pravnu ured. Dakle vrhovni zapovjednik izdaje zapovjedi i naredbe i suglasnosti, mišljenja...To zakonodavac koji je smislio neka zaboravi. Dakle mišljenja davati neću. To neka radi zakonodavstvo. Ali to što su napravili gospoda iz Vlade, da su otišli u Bruxelles i da su bez ikakvog dogovora sa predsjednikom Republike rekli hrvatski stav - to tako ne može ići. Gotovo, kraj priče. Dakle moraju se naučiti...Neće se nikada naučiti reda jer su nasilnici. Ali svaka sila ima kontra silu - rekao je Milanović.

Odnosi s BiH

Komentirao je i odnose s BiH, a novinari su ga pitali može li se malo smiriti retorika oko Srebrenice.

- Što ja radim ovdje danas? Što ja radim na otvaranju džamije? Što meni to treba? Ovo je nekakva gesta, ovo je poštovanje prema Bošnjacima. Ne vjerujem da to vrijeđa ikoga tko razmišlja. Mislim da izjave koje daju bošnjački unitaristički političari vrijeđaju Hrvate - rekao je Milanović.

- Majke Srebrenice su politička organizacija. Nakon onoga što su napravile ja sada više nemam nikakve dvojbe. Majke Srebrenice su na moj poziv Grabar-Kitarović dolazile u Knin 2015. godine i pjevale ode Hrvatskoj - rekao je Milanović kojeg je prekinuo jedan od novinara rekavši mu kako je to davno prošlo vrijeme.

- Nemojte mi upadati u riječ. Tako se možda u BiH razgovara, ali ovdje ne. Mi možda nismo bečka škola, ali nekakva pravila ponašanja postoje. Ne možeš tlačit, kinjit i maltretirat malobrojnijeg od sebe i očekivat da on ne reagira. To nije pluskvamperfekt. Kao što niti moje političko djelovanje, zalaganje za prava Srba koji ovdje žive, Bošnjaka, moji odlasci u Srebrenicu, moja druženja sa bošnjačkim političarima nisu pluskvamperfekt, to inače nitko civiliziran danas više ne koristi. Nitko to ne koristi niti u normalnom izričaju niti u pisanoj riječi. Ja sam ono što jesam, ja nisam nastao jučer. Cijela moja politička povijesti pokazuje da nisam nikakav islamomrzac, i da nemam nikakav negativan stav prema Bošnjacima i prema Srbima. Upravo suprotno. Upravo suprotno. U Kordunu su me zvali da sam majka srpskog naroda. Djeluje komično, ali je tako. A za genocid? Što hoćete da kažem ono što vi želite da kažem? Ja vam kažem. Budite oprezni, ne vi nego oni koji govore, budite oprezni sa lijepljenjem etiketa. Ja sam oprezan sa lijepljenjem etiketa bilo kome. Srbima, Bošnjacima...jer znam kako se Hrvati osjećaju kad se njima lijepe etikete. To je to. A Majke Srebrenice bi morale provjerit malo i ovakve stvari, dakle kakvi su bili odnosi i kakva je bila uloga Hrvatske u ratu u BiH. Hrvatska je BiH spasila. Hrvatska vojska je spasila Bihać. To je činjenica. To nije vrijednosni sud, to su naprosto fakti. Hrvatski vojnici su ginuli zato da bi potisnuli vojnike Republike Srpske, Karadžićeve i Mladićeve, reći ćete, krvnike. Možemo se oko toga složiti. I to Bosna i Hercegovina, odnosno Armija BiH sama nije mogla. Da li ja očekujem zahvalnost? Ne. Ali to su činjenice - rekao je Milanović.

Novinar mu je na to kazao kako su i Bošnjaci ginuli u Hrvatskoj, na što je Milanović odgovorio kako su to hrvatski državljani i da su za njega Bošnjaci koji su ginuli u Sisku i u okviru hrvatskih postrojbi hrvatski državljani.

- Hrvati su najmalobrojniji u BiH, Hrvatska je jedna od stranki u Daytonu i mi od toga nećemo odustati. Jer je to jamac zaštite i Bošnjaka i Hrvata i Srba. Koji su također narod kao Hrvati i Bošnjaci i koji imaju svoja prava bez obzira na to što su njihovi prethodnici činili, a činili su zlodjela. Ali za to cijenu ne mogu plaćati današnje generacije - dodao je Milanović.

O pomilovanju Perkovića i Mustača

Novinari su ga potom pitali hoće li pomilovati Perkovića i Mustača.

- Sve sam rekao o tome konkretno što sam imao i nema da ili ne. Pa tako se ni na sudu ne razgovara. Ja sam rekao sve što sam rekao o tome, prevrtite kako sam vam odgovarao na to pitanje i imate vijest - odgovorio je Milanović.

- Nema odgovora na to pitanje i ne možete me to pitati. To je predsjednički prerogativ i ja neću biti talac ničiji. Niti huškača koji huškaju protiv nekih udbaša koji su bili najbliži Tuđmanovi suradnici, niti onih koji vrše neki pritisak na mene, niti medija. Naprosto ja to ne moram. Dakle, ja sam iznio svoje stavove u zadnjih nekoliko godina i što se sad novo pojavilo? Nekakav tekst u nekakvim novinama. Rekao sam sve što sam imao prema tome nemam vam više ništa za reći. Gledam oko sebe, čudim se, ne mogu vjerovati kako se ljudi ponašaju, što im sve pada na pamet... To je to. Perkovića i Mustača ne poznam, nisam ih nikad u životu vidio, nisam s njima radio. Nemam nikakve osobne inklinacije i sklonosti, ali gledam. Gledam i čudim se - zaključio je Milanović.

Najčitaniji članci