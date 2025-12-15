Milanović hvali integriranost Hrvata u slovačko društvo

Hrvati u Slovačkoj predstavljaju najvišu vrstu integracije, rekao je u ponedjeljak u Bratislavi predsjednik Zoran Milanović predstavnicima hrvatske nacionalne manjine i pozvao ih da čuvaju svoj jezik i kulturu.

Predsjednik je u dvodnevnom posjetu Slovačkoj, gdje se u ponedjeljak sastao s predstavnicima hrvatske nacionalne manjine u hrvatskom veleposlanstvu u Bratislavi.

Milanović je rekao da se hrvatski narod u velikoj mjeri asimilirao u Slovačkoj i da je ta "izmiješanost značajna kao nigdje, kao ni s jednim drugim narodom ili nacijom". "Ovo je vjerojatno najviša vrsta integracije", istaknuo je.

Prema podacima Hrvatskog kulturnog saveza, u Slovačkoj živi između tri i četiri tisuće Hrvata, najviše u četiri naselja koja su sastavni dio Bratislave, priopćio je ured predsjednika.

Hrvatska nacionalna manjina u Slovačkoj je priznata kao manjina, a hrvatski jezik jedan je od osam autohtonih manjinskih jezika.

Milanović je pripadnike hrvatske manjine pozvao da čuvaju tradiciju, a naročito jezik jer je "zajednički standard ono što nas čini nacijom".

Spomenuo je da je narod koji je naselio slovačke krajeve bio uglavnom iz čakavskih govornih područja. "Tako da je ovo jedan trezor hrvatske povijesti, sačuvan ovdje u optimalnim uvjetima. Držite do toga, to je jako važno. Naravno, kad imate vremena, učite i hrvatski standard je on je isto nekakva zaštitna znamenka nacije i onoga kako mi međusobno komuniciramo", poručio im je Milanović.

Hrvatska manjina nema svog zastupnika u državnom parlamentu, ali je zastupljena svojim predstavnicima u institucijama kao što su vladin Odbor za nacionalne manjine i Fond za financiranje kulture nacionalnih manjina.

Hrvatski kulturni savez je krovna institucija Hrvata u Slovačkoj. Od 1989. održava se Festival hrvatske kulture koji čuva i njeguje identitet, jezik, tradiciju i kulturu Hrvata u Slovačkoj, stoji u priopćenju.

Predsjednik će se u utorak sastati sa svojim slovačkim kolegom Peterom Pellegrinijem kao i s premijerom Robertom Ficom.