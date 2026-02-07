Milanović i Jandroković čestitali brončanima: Ovo je povijesni uspjeh. Prva medalja u futsalu

Čestitku hrvatskoj futsalskoj reprezentaciji na osvojenoj brončanoj medalji tijekom Europskog prvenstva uputio je i predsjednik Hrvatske Zoran Milanović.

„Čestitam hrvatskoj futsal reprezentaciji na osvajanju brončane medalje na Europskom prvenstvu u futsalu. Veliki je to, povijesni uspjeh hrvatskog futsala jer je ovo prva medalja za hrvatsku futsal reprezentaciju na velikim natjecanjima. Osvajanje trećeg mjesta u konkurenciji 16 najboljih europskih futsal reprezentacija pokazuje i ukupnu vrijednost i snagu hrvatskih sportaša u europskim okvirima. Hrvatski futsal zaslužuje pažnju sportskih institucija kako bi se nastavio razvijati i postizati nove uspjehe. Bravo i nastavite sa sjajnim igrama i rezultatima“, poručio je predsjednik Milanović na društvenoj mreži.

Hrvatska se nakon dramatične borbe okitila broncom na EP-u. Nakon 40 minuta utakmice za treće mjesto protiv Francuske bilo je 5-5, a potom su hrvatski igrači s ukupnih 11-10 bili bolji u raspucavanju.

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković uputio je čestitku hrvatskoj futsalskoj reprezentaciji na osvojenoj brončanoj medalji na Europskom prvenstvu u futsalu održanom u Latviji, Litvi i Sloveniji.

„Poštovani i dragi hrvatski reprezentativci, iskreno i od srca vam čestitam na najvećem ostvarenju u povijesti hrvatskog futsala, osvajanju brončane medalje Europskom prvenstvu u Latviji, Litvi i Sloveniji. Prateći vaše nastupe kroz cijeli turnir svjedočili smo izvrsnoj uigranosti, taktičkoj i tjelesnoj pripremljenosti te nevjerojatnom zajedništvu i požrtvovnosti svih igrača“, navodi se u čestitci Gordana Jandrokovića.

„Izuzetno neizvjesna borba u polufinalu bila je jasan nagovještaj da ćemo i u utakmici za treće mjesto sigurno gledati sjajnu, samouvjerenu i motiviranu Hrvatsku. To ste svojim današnjim nastupom potvrdili te se u Domovinu zasluženo vraćate ovjenčani povijesnom europskom broncom. Neka vas i u nastavku vašega sportskog puta prati zdravlje i ustrajnost u treninzima, kako biste i u budućnosti mogli ostvarivati vrhunske rezultate poput današnjega. Na kraju, još jednom čestitam na ovom ogromnom uspjehu svima vama, izborniku Marinku Mavroviću te cjelokupnom stručnom stožeru reprezentacije i Hrvatskom nogometnom savezu“, zaključuje se u čestitci.