ORBAN NA LJETOVANJU

Milanović i Orban sastali se na Braču: 'Razgovarali su o aktualnim globalnim pitanjima'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Ured Predsjednika/ilustracija

"Iako predsjednik Milanović nema izvršne ovlasti, njegov je posao razgovarati s najvišim dužnosnicima drugih država", kažu iz Ureda predsjednika Milanovića...

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović susreo se se na Braču s mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, koji ljetuje na tom hrvatskom otoku, piše Večernji list. Ovu informaciju potvrdili su iz Ureda predsjednika.

- Iako predsjednik Milanović nema izvršne ovlasti, njegov je posao razgovarati s najvišim dužnosnicima drugih država - kazao je Milanovićev glasnogovornik Nikola Jelić za Večernji list.

STARA SVAĐA Plenković opet oštar: Blokada imenovanja veleposlanika događa se zbog Milanovića
Plenković opet oštar: Blokada imenovanja veleposlanika događa se zbog Milanovića

Napomenuo je da su Hrvatska  i Mađarska susjedne i prijateljske zemlje, koje povezuje i duga povijest, a politički odnosi između njih kontinuirano se održavaju i razvijaju usprkos nekim otvorenim pitanjima.

NAKON SASTANKA Milanović: 'Naši vojnici neće ići u Ukrajinu. Ponavljam, nećemo sudjelovati u tuđim ratovima'
Milanović: 'Naši vojnici neće ići u Ukrajinu. Ponavljam, nećemo sudjelovati u tuđim ratovima'

Milanović i Orban razgovarali su o aktualnim globalnim pitanjima...

OSTALO

