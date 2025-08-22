"Iako predsjednik Milanović nema izvršne ovlasti, njegov je posao razgovarati s najvišim dužnosnicima drugih država", kažu iz Ureda predsjednika Milanovića...
ORBAN NA LJETOVANJU
Milanović i Orban sastali se na Braču: 'Razgovarali su o aktualnim globalnim pitanjima'
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović susreo se se na Braču s mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, koji ljetuje na tom hrvatskom otoku, piše Večernji list. Ovu informaciju potvrdili su iz Ureda predsjednika.
- Iako predsjednik Milanović nema izvršne ovlasti, njegov je posao razgovarati s najvišim dužnosnicima drugih država - kazao je Milanovićev glasnogovornik Nikola Jelić za Večernji list.
Napomenuo je da su Hrvatska i Mađarska susjedne i prijateljske zemlje, koje povezuje i duga povijest, a politički odnosi između njih kontinuirano se održavaju i razvijaju usprkos nekim otvorenim pitanjima.
Milanović i Orban razgovarali su o aktualnim globalnim pitanjima...
