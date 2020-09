'Milanović i Plenković izazivaju apatiju kod građana Hrvatske'

Po nama politika ne smije imati utjecaj na tijela poput Državnog odvjetništva, to je borba protiv korupcije, a ne ovo što oni rade, rekao je čelnik Mosta Božo Petrov

<p>Predsjednik Mosta nezavisnih lista <strong>Božo Petrov</strong> rekao je u ponedjeljak kako prepucavanje predsjednika Republike i premijera oko afere Janaf izaziva apatiju kod građana koji brinu kako će preživjeti i politika im se zgadila zbog svega što se dogodilo posljednjih 20 godina. </p><p>To je bitno samo predsjedniku Republike<strong> Zoranu Milanoviću</strong> koji je "očito uletio u mjere" pravdajući kako je "tražio okolo nešto malo za pojesti" i premijeru <strong>Andreju Plenkoviću</strong> koji na svako pitanje odgovara da ne zna ništa pa je pitanje o čemu on uopće išta zna. To ljude ne zanima, jer su ušli u potpunu apatiju, rekao je Petrov u emisiji Hrvatskog radija "Oporbeni zarez".</p><p>Most, kazao je, neće popuštati niti milimetra u borbi protiv korupcije.</p><p>- Zbog toga smo i pokrenuli osnivanje istražnog povjerenstva u Hrvatskom saboru, upravo oko toga tko je što znao (u aferi JANAF), tko što smije znati i koliko politika smije ili ne smije uopće imati utjecaj na neovisna tijela. Po nama ne smije imati utjecaj na tijela poput Državnog odvjetništva, to je borba protiv korupcije, a ne ovo što oni rade - istaknuo je Petrov.</p><p>Ustvrdio je i da dokle god su HDZ i SDP na vlasti, neće biti borbe protiv korupcije.</p><p>Upitan je li kao nekadašnji potpredsjednik Vlade i Sabora znao za istrage koje su se tada vodile, rekao je da ne i da ne misli da bi (dužnosnici na tim pozicijama) trebali znati, nego da je trebala biti provedena sigurnosna provjera osoba koji dolaze na vrlo bitne pozicije u državi.</p><p>Trebamo biti sigurni da ljudi koji dobivaju toliku odgovornost i dužnost da će se odgovorno ponašati na tim pozicijama i prema državom novcu, smatra Petrov.</p><h2>Milanovićeve izjave su smiješne</h2><p>Izjave predsjednika Republike na račun istražnih tijela kao i najavu da će premijera Andreja Plenkovića pozvati na razgovor, nazvao je smiješnima. Kazao je i kako on sebi radi loše te da ne vjeruje kako premijer Plenković nije apsolutno ništa znao. "U aferama u protekle četiri godine izmjenjuje veliki broj dužnosnika pa premijer nije ni mogao imenovati državne tajnike dok ne vidi tko je na popisu za istražni zatvor u Remetincu", ustvrdio je. </p><p>Rekao je i kako ni on, ni bilo koji član Mosta nije bio u "ilegalnom klubu u Slovenskoj ulici", vlasnika bivšeg predsjednika uprave Janafa <strong>Dragana Kovačevića</strong>.</p><p>Najavio je kako će prijedlog o formiranju saborskog istražnog povjerenstva o utjecaju politike na rad neovisnih institucija biti uskoro podnesen napominjući kako su se s time složile oporbene stranke te dodao kako očekuje da se složi i HDZ i sve ostale stranke u vlasti. </p><p>Upitan za komentar premijerove tvrdnje kako je istražno povjerenstvo marketinško sredstvo oporbe, Petrov je uzvratio kako bi se isto tako moglo reći da je to svaki aktualno prijepodne u Saboru kad mu pitanja upućuju zastupnici i kada dobiva besplatan PR prostor u svim medijima. </p><p>Na premijerovu tvrdnju kako Most vodi kavansku politiku, Petrov je rekao da su u Mostu bili vrlo konstruktivni i kako premijeru nije lako, jer su mu prvi pomagači završili u istražnim zatvorima i svako malo mu iskače neka afera pa je zato nervozan te da mu ne zamjera i dodaje ako može neka se malo "skulira". </p><p>Vezano uz saborsko antikorupcijsko vijeće, Petrov je rekao da Sabor mora žurno predložiti vanjske članove vijeća kako bi ono moglo profunkcionirati, pozvavši vladajuće da to što prije učine, podsjetivši kako je ono jedno od rijetkih u kojem oporba ima većinu.</p>