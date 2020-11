Milanović i Plenković postigli dogovor gdje će se točno sjednica VNS-a održati...

Do ponedjeljka bi se trebalo znati i gdje će se točno sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost održati - u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici ili pak u Vili Weiss...

<p>Neslaganja između predsjednika države i premijera oko sazivanja sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost čini se da se ipak približavaju svome kraju. Kako neslužbeno doznaje <a href="https://www.vecernji.hr/vijesti/konacno-se-dogovorili-milanovic-i-plenkovic-postigli-dogovor-o-terminu-sjednice-vns-a-1447409" target="_blank">Večernji List,</a> iako još uvijek traju dogovori oko dnevnog reda između Pantovčaka i Banskih dvora, neslužbeni izvori kažu kako je postignut dogovor da će se sjednica održati i to, ne sutra 20. studenog već u ponedjeljak. </p><p>Biti će zanimljivo vidjeti i tko će sve sudjelovati na sjednici Vijeća za nacionalnu sigurnost. Pogotovo nakon što je predsjednik države više puta zadnjih dana izričito kazao da će se isključivo držati zakona, a zakon je po pitanju sastava Vijeća i više nego jasan. Premijer smatra drugačije.</p><p>- Ako je jedna od tema Covid-19, onda u skladu sa zakonom smatramo da bi bilo korisno, mudro i dobro da, recimo, ministar zdravstva kaže nešto izravno o tome - kazao je premijer Plenković u ponedjeljak nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a. Pri tome je i podsjetio kako je zdravstva već bio na sjednici VNS-a, dok je Milanović također bio predsjednik.</p><p>- Ako je moglo tada, ne vidim zašto se to ne bi moglo sada, a sukladno sa zakonom to se može. Nema tu dopuštenja, tu ćemo se dogovarati oko toga, ja smatram da je to dobro, pametno i korisno, mislim da bi i njemu bilo korisno da čuje od ministra zdravstva o čemu se radi, a ne samo nama koji inače imamo tu prigodu - kazao je premijer.<br/> </p>