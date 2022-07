Milanović: Idi se okupaj. Je li on uopće Rom? Kajtazi mu oštro odgovorio: Neka kaže što sam

Predsjednik Zoran Milanović u petak je u Imotskom na obilježavanju 31. obljetnice osnutka 115. brigade HV Imotski. Prije toga je kod Spomen-obilježja poginulim hrvatskim braniteljima imotskog kraja, na tvrđavi Topana, položio vijenac i zapalio svijeću.

Milanović se nakon toga osvrnuo na kritike zbog svoje izjave o klima-uređajima i Romima, a oštro se osvrnuo i na saborskog zastupnika i predstavnika romske manjine u Hrvatskom Saboru Veljka Kajtazija.

- Jesam ja rekao da Romi kradu? Jesam trebao reći da su Romi doktori znanosti? Pa ni ja nisam. Dosta tog prenemaganja i ispričavanja. Gdje je kraj tom ispričavanju, za ovo, za ono… Stalno se mora netko nekome ispričavati, kome da se ispričam, za što? Gospodin Kajtazi, prvo je uopće pitanje je li on Rom, hajde prokopajte to koliko je on stvarno Rom - rekao je Milanović.

U jednom je trenutku, govoreći o Kajtaziju, rekao: "Idi se okupaj. U moru, da ne ispadne da vrijeđam".

Kajtazi: 'Neka onda kaže što sam'

Te je izjave ubrzo nakon toga komentirao i sam Kajtazi u razgovoru za N1.

- Ako Milanović misli da ja nisam Rom, onda neka mi kaže što sam. Možda je onda mislio da sam Hrvat, i to je ok - rekao je.

- Meni je ovo već četvrti mandat i moji Romi dobro znaju što sam. Mogu samo reći da sam puno toga odradio u ta četiri mandata - poručio je.

Kajtazi je rekao i kako mu je žao zbog Milanovićevih izjava.

- Ako mene osobno ne poštuje, mislim da bi trebao poštivati moju funkciju -

