'Milanović ima kompleks, hrani ga plasiranjem tračeva i laži...'

Premijer Andrej Plenković ponovno je odgovarao na novinarska pitanja o Miloradu Pupovcu koji je za sutra najavio obraćanje javnosti.

Na pitanje o čemu će govoriti Pupovac, ostaje li u koaliciji, odgovorio je:

- Ja ne mogu znati ni ulaziti u to što je on naumio kazati sutra, kazao je kratko premijer, ponovivši kako on i Pupovac stalno komuniciraju, javlja N1.

Odbacivši još jednom izjave kojima je Pupovac usporedio Hrvatsku s NDH, premijer je podsjetio kako je njegova "vizija hrvatskog društva aktivna, agilna Hrvatska, uređena zemlja u kojoj se manjine dobro osjećaju".

- Ponavljam, odbacujem njegove izjave... U ovoj vladi nema nikoga tko bi bilo na koji način pridonosio klimi nesnošljivosti. Da, jučer s manjinama, da, danas s manjinama i da, sutra kad opet dobijemo povjerenje, opet s manjinama. To je nužno i ključno za hrvatsko društvo, da bude zdravo, snošljivo i tolerantno, da teži istini i ide naprijed. To je bitno za našu djecu i za sve nas.

Komentirao je i izjavu Zorana Milanovića koji je Plenkovića u 'Nedjeljom u 2' prozvao karijeristom.

- Nisam gledao Nedjeljom u 2. Ta teza da sam ja nešto trebao ići u SDP, što je navodno voditelj pitao, prvi put to čujem, to je laž. Ne znam kako netko može pitati tako nešto, mogli su pitati mene, a ne njega, kaže Plenković

- Za razliku od Milanovića imao sam karijeru i prije nego sam se politički aktivirao... Ušao sam aktivno u politiku kad sam imao dosta toga iza sebe i imao dosta za dati. On ima kompleks poraza na izborima 2016.. u nedostatku argumenata hrani ga plasiranjem tračeva i laži kroz par svojih trbuhozboraca uglavnom s lijeve strane. Što se tiče političke borbe, tu sam da se borimo svaki dan ako treba, ali ne lažima i dezinformacijama, kaže premijer.

O Bandiću i kandidaturi...

O napisima Nacionala kako bi se Bandić mogao kandidirati na predsjedničkim izborima, premijer je rekao:

- Ja uopće ne znam da je to istina. Komentirat ću to kad razgovaram s Bandićem, ako je to istina.

O Šuici...

Plenković je komentirao i postavljanje Dubravke Šuice na poziciju potpredsjednice Europske komisije za demokraciju i demografiju, dobila izrazio važan resor, u čemu on vidi i priznanje hrvatske snage u EU-u.

Plenković je na tiskovnoj konferenciji u Banskim dvorima nakon te objave rekao da se radi o izrazito značajnoj dužnosti.

- Bavit će se egzistencijalnim temama za niz država članica, kazao je premijer.

Naglasio je i kako je to potvrda snage Hrvatske i plod razgovora s predsjednicom EK Ursulom von der Leyen.

Plenković o putu u Helsinki: Ništa neću više dostaviti Povjerenstvu

Premijer Andrej Plenković poručio je u utorak da Povjerenstvu za sukob interesa više neće dostavljati nikakve dokumente o svom putu u Helsinki jer su im iz Vlade sve što su tražili i dostavili.

"Ništa neću više dostaviti. Nacrtali smo sve. Zato smo dali vama da pokažemo apsurdnost zahtjeva Povjerenstva", rekao Plenković na konferenciji za novinare u Banskim dvorima na pitanje o putnim nalozima u Helsinki, čiju dostavu i dalje traži Povjerenstvo.

Dodao je kako u toj situaciji ne postoji sumnja u sukob interesa, jer je kao predsjednik hrvatske Vlade otišao u Finsku na sastanak s finskim predsjednikom Vlade, koji nije povezan s Europskom pučkom strankom (EPP). Odbacio je navode da se sastanak održao u "maloj prostorijici na margini EPP-a", već je bio u zgradi finske vlade.

"Nakon toga slijedi kongres EPP-a koji traje to popodne jedan dio i sutradan ujutro, na kojem ja govorim kao predsjednik Vlade Republike Hrvatske u toj ulozi, ne kao delegat, nego u dijelu u kojem govore Angela Merkel, Jean-Claude Juncker, Donald Tusk, u dijelu u kojem govore šefovi vlada država", naglasio je Plenković.

Objašnjava kako su Povjerenstvu za sukob interesa iz Vlade "doslovno objasnili i nacrtali o čemu se radi".

"Ali ako ljudi u Povjerenstvu, a većina njih su pravnici, ne razumiju, ne shvaćaju, nemaju iskustva ili su pod pritiskom dijela medija da drže u eteru nešto, ima li tu nešto čudno? Nema ništa. Mi smo rekli da će hotel i dnevnice platiti HDZ i to je tako. Bio bi problem da su naplaćene dvije dnevnice, a nisu", kazao je.

Dodao je kako "Povjerenstvo nije sud, nije pravosudno tijelo, nije policija, i nije DORH" te da bi se članovi Povjerenstva trebali baviti sukobom interesa i onime što im je zakon dao, a ne "ono što oni misle da bi mediji mogli očekivati da bi oni trebali raditi".

"Zlorabljenje članka zakona koji govori o načelu djelovanja nema nikakav pravni efekt, nego pričinjanje političke štete. Ako se oni boje, misle da je to pritisak, vrijeđanje, nije", zaključio je Plenković.