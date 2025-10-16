Milanović imenovao Krešimira Ražova zapovjednikom Hrvatskog ratnog zrakoplovstva

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović donio je odluku o imenovanju brigadira Krešimira Ražova novim zapovjednikom Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ), izvijestili su u četvrtak iz Ureda predsjednika. Odluka o imenovanju stupa na snagu za tjedan dana, odnosno 23. listopada.

Zbog isteka zakonskog roka na dužnosti, general-bojnik Michael Križanec razriješen je dužnosti zapovjednika HRZ-a, također odlukom predsjednika.

Novi zapovjednik HRZ-a, brigadir Krešimir Ražov rođen je 1974. u Zadru, diplomirani je inženjer aeronautike - pilot, a u Oružanim snagama Republike Hrvatske je od 28. svibnja 1998.

U dosadašnjoj vojnoj karijeri obnašao je dužnosti nastavnika letenja, zapovjednika letačkog voda, zapovjednika eskadrile helikoptera, a na dužnost zapovjednika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva dolazi s dužnosti zapovjednika 93. Krila HRZ-a.

Ražov je završio Zapovjedno stožernu školu 2015. godine i Ratnu školu "Ban Josip Jelačić" 2020..

Odluke o razrješenju i imenovanju u Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu predsjednik je donio na temelju svojih ustavnih i zakonskih ovlasti, a na prijedlog načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga RH general-pukovnika Tihomira Kundida, i uz suglasnost potpredsjednika Vlade i ministra obrane Ivana Anušića, stoji u priopćenju.