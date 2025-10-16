Obavijesti

News

Komentari 0
Križanec razriješen dužnosti

Milanović imenovao Krešimira Ražova zapovjednikom Hrvatskog ratnog zrakoplovstva

Piše hina,
Čitanje članka: < 1 min
Milanović imenovao Krešimira Ražova zapovjednikom Hrvatskog ratnog zrakoplovstva
Foto: Robert Anic/PIXSELL

Novi zapovjednik HRZ-a, brigadir Krešimir Ražov rođen je 1974.  u Zadru, diplomirani je inženjer aeronautike - pilot, a u Oružanim snagama Republike Hrvatske je od 28. svibnja 1998.

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović donio je odluku o imenovanju brigadira Krešimira Ražova novim zapovjednikom Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ), izvijestili su u četvrtak iz Ureda predsjednika. Odluka o imenovanju stupa na snagu za tjedan dana, odnosno 23. listopada. 

Zbog isteka zakonskog roka na dužnosti, general-bojnik Michael Križanec razriješen je dužnosti zapovjednika HRZ-a, također odlukom predsjednika.

Novi zapovjednik HRZ-a, brigadir Krešimir Ražov rođen je 1974.  u Zadru, diplomirani je inženjer aeronautike - pilot, a u Oružanim snagama Republike Hrvatske je od 28. svibnja 1998.

CRODEMOSKOP Novo istraživanje: Milanović je najpozitivniji političar, 70 posto misli da idemo u krivom smjeru
Novo istraživanje: Milanović je najpozitivniji političar, 70 posto misli da idemo u krivom smjeru

U dosadašnjoj vojnoj karijeri obnašao je dužnosti nastavnika letenja, zapovjednika letačkog voda, zapovjednika eskadrile helikoptera, a na dužnost zapovjednika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva dolazi s dužnosti zapovjednika 93. Krila HRZ-a. 

Ražov je završio Zapovjedno stožernu školu 2015. godine i Ratnu školu "Ban Josip Jelačić" 2020..

Odluke o razrješenju i imenovanju u Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu predsjednik je donio na temelju svojih ustavnih i zakonskih ovlasti, a na prijedlog načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga RH general-pukovnika Tihomira Kundida, i uz suglasnost potpredsjednika Vlade i ministra obrane Ivana Anušića, stoji u priopćenju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Detalji velike akcije Uskoka: Uhićeno je 12 osoba, 'pali' su zbog ilegalne internetske TV...
PADAJU PIRATI

Detalji velike akcije Uskoka: Uhićeno je 12 osoba, 'pali' su zbog ilegalne internetske TV...

Navedene radnje provode se na području Zagreba te Primorsko-goranske, Požeško-slavonske, Istarske i Splitsko-dalmatinske županije
Tajna akcija u Ukrajini: Rusi su zabili dron u našeg robota za mine, Hrvati ga vratili u život
CRO-ROBOT VS. DRON

Tajna akcija u Ukrajini: Rusi su zabili dron u našeg robota za mine, Hrvati ga vratili u život

Najopasniji ruski dron Lancet zabio se u DOK-ING-ov stroj za razminiravanje na istoku Ukrajine dok je tražio opasne mine. Uspjeli su ga onesposobiti, no vratili su ga za 20 dana u akciju
HOROR U SESVETAMA Ukrajinac nožem izbo maloljetnog sina?!
UHITILI MUŠKARCA (34)

HOROR U SESVETAMA Ukrajinac nožem izbo maloljetnog sina?!

Osumnjičeni 34-godišnjak je uhićen i priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025