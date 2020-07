'Bilo bi dobro da Milošević dođe u Knin, ali ne znam imaju li kolege iz SDSS-a želudac za to'

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović gost je u emisiji na N1 televiziji. Predsjednik s karakterom priča o "karakteru", primjerenosti svoje komunikacije i drugim temama

<p><strong>Zoran Milanović</strong>, "predsjednik s karakterom" u emisiji <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a529873/Predsjednik-Zoran-Milanovic-gost-Tocke-na-tjedan-u-nedjelju.html" target="_blank">N1</a> govori o dosadašnjem mandatu i stanju koje ga je dočekalo, a vezano za korona virus.</p><p>- Ovo je prvi put da ovako nešto gledamo. Položio sam prisegu 18. veljače, već 25. veljače me zove premijer da je prvi slučaj otkriven, tako da je to ulazak u duboko more odmah na početku - rekao je Milanović i dodao da život nije stao, već se na čudan način izvitoperio.</p><p>Svoje ponašanje smatra najvažnijim u mandatu, a kaže da je na to upozoravao građane. Komentirao je i "pusu hejterima". </p><p>- Ovo je naprosto bila reakcija. Zar je to neočekivano? Ja sam na taj način razgovarao i općio od prvog dana. Izloženi ste svaki dan provokacijama i prljavim trikovima i ja se u svemu tome solidno kontroliram. Ja nisam došao kao neznanac, nisam izabran na dužnost predsjednika Republike, a da ljudi nisu znali jako dobro s kim imaju posla. I to je to. Zasad su to samo sitne protokolarne stvari, ništa više - objasnio je Milanović i dodao da je s Vladom korektno funkcionirao i branio, pokušavao obrazložiti i racionalizirati njihove poteze.</p><h2>Europski novac</h2><p>O europskom novcu koji će Hrvatska dobiti, Milanović je rekao da postoje tri kategorije država: velike s puno novca, male s puno novca i velike države bez novca.</p><p>- Ako u jednu od tih triju skupina, a skupine određujemo kao nešto što je organski interesno, prepoznajemo Hrvatsku, recite mi, ja ne prepoznajem. Moramo igrati inteligentno i lukavo. Nitko od nas sam nema šanse, ako se s nekim ne udruži i ako nema saveznika. Znamo koje to države mogu biti, a to sigurno nije Njemačka - rekao je Milanović.</p><h2>Izborni rezultat</h2><p>- Moja uloga je da ukazujem na neke stvari za koje smatram da se mogu popraviti. Živimo u izvanrednom stanju. Naša sloboda je u pitanju, komentirao je Milanović izborni rezultat i rekao da su ankete jako pogriješile pa sumnja u njihovsmisao.</p><p>Izbore je, kaže, raspisao u dogovoru s premijerom <strong>Andrejem Plenkovićem</strong>.</p><p>Komentirao je nedolazak na konstituirajuću sjednicu Sabora protupitanjem - Zašto me, recimo, nisu pozvali na prvu sjednicu Vlade? - i dodao da je Vlada tijelo s kojim će on surađivati puno više nego sa Saborom.</p><p>- Mi nemamo tradiciju, mi tradiciju stvaramo. U tim promjenama neću biti ničiji epigon. Što ima premijer sa Saborom? Nema ništa - zaključio je Milanović.</p><p>Komentirao je i svoju inauguraciju.</p><p>- Htio sam napraviti nešto što nije Carmina Burana, nego neka klapska atmosfera kakva je bila dolje. Ja ne želim tu vrstu pompe. Možemo slaviti pobjede, ali ovo je naprosto redovna proslava. Što bih trebao, doći u zlatnoj kočiji kao engleska kraljica? Mi nismo takva vrsta države - rekao je Milanović.</p><h2>"Ne živimo u normalnom stanju"</h2><p>Milanović je prokomentirao situaciju s korona virusom i stanjem u državi koje nije "normalno i redovno"</p><p>- Je li stanje u kojem živimo normalno i redovno? Naravno da nije. Izvanredno stanje nije samo rat. Ovo je prirodno-ekonomska katastrofa. Temeljem toga, nama se ograničavaju određena prava. Ona su u početku apsolutna, ali ne možeš živjeti u zajednici u kojoj su ti prava apsolutna, a obveze nikakve, rekao je "predsjednik s karakterom".</p><h2>"Stožer je paraustavno tijelo"</h2><p>Komentirao je i ulogu Nacionalnog stožera civilne zaštite.</p><p>- Nije normalno da grupa ljudi koja nije birana od naroda određuje koliko ljudi smije biti na svadbi. Ja sam za to da idemo u inicijalnu odluku dvotrećinskom većinom. Vlada treba punomoć za to koliko će ljudi biti na svadbi, ja bih im je dao da mogu - kazao je Milanović o Stožeru.</p><p>- Druga varijanta je da pođeš divljati pružati otpor. Možeš napraviti ogromnu štetu, poigravati s državom, ne potpisivati ništa, provocirati Sabor i Ustavni sud da te smijene, moguće je da predsjednik poludi, da se obraća direktno Ustavnom sudu, kaže da je zakon neustavan i ne potpiše ga. Po Ustavu predsjednik mora u roku sedam dana potpisati Zakon. Da to napravim netko bi rekao da rušim sistem - rekao je predsjednik Milanović, dodavši da je stožer paraustavno tijelo.</p><p>- Imamo primjer Zakona o zaštiti kućanstva od zaraznih ovlasti koji je mijenjan kad se vidjelo da Stožer to radi u vakuumu. Zakon je propisivao jedan niz mjera, a sad nešto više, je li kod donošenja tog zakona itko imao na pameti pandemiju golemih razmjera gdje će se odluke primjenjivati prema svima na tako dugo razdoblje? Pričali smo o filmu Variola vera, blokirate bolnicu, kvart, ovdje je cijela država bila blokirana. Odluke traju već mjesecima - rekao je predsjednik.</p><p>Na pitanje kome se građani mogu žaliti na rješenje o samoizolaciji rekao je da to moramo pitati pravne stručnjake, "ali u principu nikome" dodavši da o Stožeru treba odlučivati Sabor.</p><p>- Tu se vidi moje poštovanje institucije. Nema tu predsjednika države. Nećemo Plenković i ja nešto potpisivati, nema bojazni - poručio je Milanović.</p><h2>'S 35 sam preživio gripu, to je opaka bolest. S koronom nema šale'</h2><p>Zarazu korona virusom smatra opasnom , a usporedio ju je s karijesom</p><p>- Bolest je opasna, s njom nema šale - komentirao je Milanović, pa usporedio covid-19 s karijesom.</p><p>- Ako ne pereš zube svaki dan, karijes je bolest streptokoka, može ti otići na srce. Ali kad se brineš, nema problema. Odgovorno, svakodnevno, koncentrirano, ne se zezati - rekao je Milanović i dodao da je i on sam jednom preživio gripu, nazvavši je opakom bolešću s kojom nema šale.</p><p>- Imao sam 35 godina, mogao sam trčati polumaraton, a ubila me skoro - objasnio je.</p><p>Rekao je kako se dosad nije testirao na korona virus. </p><p>- Nije mi nitko ni ponudio testiranje, ne znam ni kako to izgleda uopće - rekao je Milanović. Dodao je da je on čovjek koji se rukovao s najviše ljudi te da je naviknut na korištenje dezinficijensa.</p><p>- Tada sam to radio da zaštitim sebe, sad se to treba raditi i da bi se zaštitili drugi - rekao je predsjednik.</p><h2>O novom ministru obrane bez iskustva: Ne mora ga imati</h2><p>Prokomentirao je i novog ministra obrane, <strong>Maria Banožića</strong> koji u tom području nema iskustva.</p><p>- Iskustvo ne mora imati. To je politička dužnost, a premijer ima svoje razloge zašto ga je imenovao i nadam se da njega neće dovesti u inferiornu poziciju da bude ministar koji ni o čemu ne odlučuje - rekao je Milanović.</p><p>Prokomentirao je i borbene zrakoplove. Rekao je da ne vjeruje da će ih Hrvatska iduće godine kupiti borbene iako se o tome govorilo proteklih nekoliko godina. </p><p>- Neka Vlada kaže idemo ili se ne ide u to - rekao je predsjednik.</p><p>- Ista stvar je s helikopterima. Oni su jako delikatni, oni su konstantno nadzirani, znaju se intervali i resursi helikoptera. I sad bih ja trebao reći da je to problem prošle Vlade ili bivše predsjednice - rekao je Milanović.</p><h2>"Bilo bi dobro da Milošević dođe u Knin"</h2><p>Na pitanje o proslavi Oluje, Milanović je rekao da mu se daje mitski značaj.</p><p>- Tvrđava ima značaj, ali ono dolje kod kolodvora nije mitsko i simboličko mjesto novije hrvatske povijesti. Mislim da proslava treba biti i u Zagrebu, rekao je Milanović.</p><p>Istaknuo je da bi bilo dobro da <strong>Boris Milošević</strong> dođe u Knin te da bi ga on rado tamo vidio.</p><p>- Mislim da je to gesta na gestu, e sad hoće li on biti u stanju, imaju li kolege iz SDSS-a želudac za to, oni imaju problem s tim, u manjim dijelovima srpskog naroda to se gleda kao katastrofu, progon i genocid, a priča je malo kompliciranija i mislim da tu Hrvatska može biti ponosna u svemu kako je to planirano, kako je odrađeno, a nakon toga je bilo grešaka kojih smo svjesni i za koje je plaćena cijena - rekao je Milanović.</p><p>- Do devastacije srpskog naroda u Hrvatskoj došlo je zbog Beograda - rekao je Milanović.</p><p>Milanović ne smatra da je bila pogrešna poruka reći ljudima da on neće glasati.</p><p>- Ljudi su se vraćali sa skijanja da bi glasali za mene. Na izborima koji nisu bili toliko važni. Ovi izbori su bili prevažni - objasnio je predsjednik, dodavši da je izlaznost na njima ipak bila manja nego na predsjedničkim.</p>