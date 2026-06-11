Milanović je njegovao poseban odnos s Branimirom Glavašem. Sad bi mu morao oduzeti odličja

Zoran Milanović nikada nije rekao ništa loše o Branimiru Glavašu.

Ni zbog ratnih zločina, ni zbog političkih poruka, ni povodom njegova bijega od presude, ni povodom njegova vrijeđanja hrvatskog pravosuđa...

A o ubojstvima srpskih civila u Osijeku, za što je Branimir Glavaš ovog tjedna napokon pravomoćno osuđen pred Visokim kaznenim sudom, Milanović je prije pet godina govorio je vrlo oprezno, čak i ambivalentno. "Mene isto zanima gdje su nestali ljudi koji su bačeni u Dravu", kazao je predsjednik 2021. godine. "Tu je bilo i nedužnih ljudi, bilo je ljudi koji su sigurno bili umočeni do grla, ali im je trebalo suditi".

Zašto je trebao ubaciti rečenicu da je bilo tamo ljudi koji su "sigurno bili umočeni do grla"? Kako bi relativizirao zločin Glavaša i njegovih krvnika koji su otimali ljude, mučili strujom i akumulatorskom kiselinom, odvodili na obalu Drave, ubijali metkom u potiljak i bacali u rijeku?

Možda se tamo ubijalo, poručio je Milanović, ali nije se ubijalo samo nevine. Iako im je "trebalo suditi".

Oni su bili nevini, a ne umočeni

Dakle, bili su nevini dok su ubijani bez suđenja, baš kao što je Glavaš bio formalno nevin kad mu je Milanović spremno vratio odličja u svibnju 2021. godine čim je Glavaš uputio svoj zahtjev nakon poništenja presude.

I to presude od koje je Glavaš 2009. godine pobjegao u Bosnu i Hercegovinu gdje se skrivao zaštićen dvostrukim državljanstvom, pa zatim u Zenici odslužio smanjenu kaznu od osam godina zatvora.

Moglo bi se reći i da je Glavaš bio "umočen do grla" u slučajeve ubojstava osječkih Srba 1991. godine, kad mu je Milanović svejedno izašao u susret i vratio odličja.

Udruge su jučer zatražile od Milanovića da oduzme Glavašu njegova odlikovanja, nakon pravomoćne presude za ratni zločin, i čini se da bi to mogla biti najteža Milanovićeva obaveza.

Usluge i interesi

Jer, povijest odnosa Milanovića i Glavaša duga je i prožeta međusobnim respektom, uslugama i interesima.

Milanović, poznat po tome da je kao predsjednik SDP-a i predsjednik Vlade sa svakim rado ulazio u fajt, nije ni jednom riječju komentirao, a kamoli osudio, postrojavanje Glavaševih crnokošuljaša, takozvane Slavonske sokolske garde, ispred Hrvatskog sabora uoči parlamentarnih izbora 2015. godine.

Među burnim reakcijama javnosti, naročito ljevičarske, najglasnije je odjeknula Milanovićeva šutnja.

Kad su ga iste godine pitali je li spreman ući u koaliciju s Glavaševim HDSSB-om, Milanović je samo kratko konstatirao: "SDP-u koalicija s HDSSB-om neće trebati". Nije rekao kako mu ne pada na pamet koalirati sa strankom crnokošuljaša pod vodstvom optuženog/osuđenog ratnog zločinca.

Hvalio Milanovića

Na predsjedničkim izborima 2019. godine Glavaš je svojim potpisom dao potporu Milanovićevoj kandidaturi, slavodobitno naglašavajući kako "Milanović za njega nikad nije rekao da je ratni zločinac". Milanović se od te potpore ogradio, kako ne bi uplašio i otjerao ljevičarske birače, ali nakon toga Glavaš ga je javno izjavama da je Hrvatska "prvi nakon Tuđmana na dobrom putu" i tvrdnjama da je Milanović "osvježenje za 21. stoljeće". Glavaš je svoju podršku Milanoviću naglašavao i narednih godina.

Nakon što mu je predsjednik države vratio odličja.

Koja bi mu sada trebao oduzeti.

"Umjetnička prosudba"

"Ne bih se usudio ići tako daleko da nekome oduzmem odlikovanja na temelju umjetničke prosudbe", komentirao je Milanović odluku tadašnjeg predsjednika Ive Josipovića da Glavašu uzme odličja nakon pravomoćne presude za ratni zločin.

No sada bi ih trebao oduzeti na temelju pravomoćne sudske presude.

Kako mu ih je vratio, tako mu ih mora sada i oduzeti.

A to bi moglo, zbog opisane specifične i kontroverzne povijesti njihova odnosa, moglo biti bolno za šefa države.

Dapače, osim što je među Glavaševim žrtvama u osječkoj garaži ničim izazvan spomenuo i one koji su bili "umočeni do grla", Milanović se povodom vraćanja odličja Glavašu više svađao s Miloradom Pupovcem i nabijao mu na nos Veselina Šoškočanina, nego što se bavio Glavaševim nedjelima.

"Ja sam ga sreo jednom u životu. U Palmotićevoj 2009., pola minute smo pričali", objasnio je Milanović svoju povijest odnosa s Glavašem.

No ako se nisu osobno družili, respektirali su se na daljinu.

Sada će taj odnos biti na kušnji. Hoće li Milanović uzeti odlikovanja osuđenog ratnom zločincu onako brzo, kao što mu ih je ekspresno vratio?