Milanović je opet štedio Putina i Rusiju, a kritizirao Europu, SAD, Europsku uniju, čak i Ukrajinu

Vladimir Putin nije pravi diktator. Joe Biden samo je jednom razgovarao s Rusijom. Europa se ne treba naoružavati. Dali smo 35 tenkova, a ništa nismo dobili zauzvrat. Voli Ukrajince, ali ne i ukrajinsku vlast. Ukrajina je kompleksna i podijeljena zemlja koju je trebalo tretirati na poseban način. Slovački premijer Robert Fico nije ruski čovjek.

A samo bi ruski čovjek sve ovo izjavio.

Bio je to samo još jedan radni dan predsjednika Zorana Milanovića koji je iskoristio posjet slovačkog predsjednika Petera Pellegrinija kako bi iznova ponudio svoje viđenje o Rusiji i Ukrajini.

I opet, po tko zna koji puta, Rusija je prošla bolje od Ukrajine, Europe, Europske unije, Amerike, Francuske, Njemačke, Velike Britanije...

Nešto između

"Da je Vladimir Putin pravi diktator, on bi mobilizirao sve koje želi. No, nije, on je nešto između", naglasio je Milanović, dodajući kako "možemo i trebamo uprijeti prstom u Rusiju, ali s druge strane je jedna spektakularna generacija nesposobnih ljudi koja djeluje štetno".

Dakle, Rusija je kriva, ali...

"Administracija Joea Bidena je samo jednom razgovarala s ruskom stranom", dodao je Milanović. "Dakle, nema nikakvog dijaloga".

Ipak, Donald Trump proteklih mjeseci intenzivno razgovara s Putinom, pa Rusija još agresivnije, prljavije i brutalnije napada Ukrajinu. Dok Amerika obustavlja pomoć Ukrajini.

A kad se pred novinarima spomenulo slovačkog premijera Fica koji slijedi rusku politiku, blokira pomoć Ukrajini, posjećuje Putina u Moskvi te se stoga postavlja pitanje je li on ruski čovjek, Milanović je skočio u njegovu obranu: "On ruski čovjek? Onda sam poznavao nekog drugog čovjeka. Ni po čemu to nije".

To je ono što bi samo ruski čovjek rekao.

Trumpove teze

A kad je govorio o Ukrajini, Milanović je spomenuo da "voli ukrajinski narod, ali ne i ukrajinsku vlast", što je teza koju guraju Donald Trump i sam Vladimir Putin u nastojanjima da maknu Zelenskog, požalio se da je Hrvatska dala Ukrajini 35 tenkova, a nije dobila ništa zauzvrat (valjda ni "hvala"), što je opet na tragu Trumpa koji je od Ukrajine tražio koncesije, a potom naglasio kako je Ukrajinu kao "veliku i kompleksnu zemlju trebalo tretirati na poseban način".

Kao da to nisu govorili i za Hrvatsku u vrijeme agresije Slobodana Miloševića kad su tražili srpsku Krajinu, komadanje Hrvatske, prekrajanje granica...

To sada Putin govori za Ukrajinu, okupirajući i svojatajući dijelove koje smatra ruskima.

Nema naoružavanja

I da, Milanović je kritizirao europski plan za naoružavanje. "Mi najavljujemo 800 milijardi eura za naoružavanje. Tih 800 milijardi eura ne postoji, trebat će ih tiskati. Skeptičan sam zbog toga", zaključio je Milanović.

I tako, najveće kritike, napade i sumnje predsjednik je lansirao na adrese europskih država, Amerike, Bidena, čak i same ukrajinske vlasti, dok je za Putina, Fica i Rusiju pronalazio isprike, opravdanja, ublažavao retoriku ili relativizirao odgovornost.

Nije čak ni osudio ruska razaranja i zločine. Opet.

Ali je rekao da Putin nije pravi diktator, već "nešto između", što god to značilo, da Fico nije ruski čovjek i te ga optužbe "jako smetaju", te da su "Amerikanci, Nijemci, Francuzi i Britanci prodajni agenti vlastitih obrambenih industrija".

Pa stoga naoružavanje Europe nije nužnost i potreba pred ruskom prijetnjom, već marketinški trik. Nije li to nešto što bi ruski čovjek rekao?

Jer Rusija je opet prošla bolje od njezinih protivnika. I hrvatskih saveznika.