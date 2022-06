Milanović je posjetio Rijeku: 'Sumnjive javne nabave unište povjerenje građana u vlast'

Rijeka je lijep i zreo grad. Zrelost je faza u koju je Rijeka došla prije dosta vremena i sada je izazov da ta zrelost bude kontinuitet. Rijeka je OK, dobra, ide naprijed. Osvrnuo bih se na jednu stvar koja je izuzetno bitna, a to je pitanje što imamo od sistema u kojemu se nalazimo, a to je Europska unija. Rijeka je grad koji je otvoren i to mu je sudbina. Rijeka je hrvatski grad i bit će. Ne treba zamjerati Mađarima na njihovim izložbama i stvarno to mislim. Mi smo u Austro-Ugarskoj imali status kolonije, da se ne zavaravamo. U vrijeme bivše Jugoslavije vlast je bila naša, ali bili smo malo izolirani i provincijalizirali smo se - obratio se predsjednik Zoran Milanović na današnjoj svečanoj sjednici Gradskog vijeća, čestitajući Dan Grada Rijeke svim Riječanima i Riječankama.

- Danas smo devet godina u sastavu Europske unije i uzeli smo iz europskih fondova 47 milijardi kuna više nego što smo uplatili. Svake godine pet milijardi, kuna, ne eura. To je 5 milijardi kuna godišnje i to je strašno malo s obzirom na onoliko koliko dajemo, a dajemo puno. Odrekli smo se jednog značajnog segmenta svoje suverenosti, svog prirodnog državnog prava da odlučujemo o svojim stvarima. To smo prenijeli na nekoga drugoga da bismo nešto više dobili. Rijeka i svaki hrvatski grad trebaju sve napraviti da zgrabe svaki euro iz EU fondova jer je riječ o sustavu koji nastoji zadržati poredak stvari kao u zadnjih 150 godina i nitko nam ništa sam neće dati. Moramo jako paziti da u toj kalkulaciji nešto ne zeznemo i da se opet ne izgubimo i da ne radimo za tuđe interese - poručio je Milanović.

Dodao je kako Rijeka i svaki drugi hrvatski grad treba pokušati iskoristiti svaki euro koji se pojavljuje ili naslućuje u europskim fondovima.

- Tek onda kada povučemo crtu ispod toga treba reći koliko smo stvarno bili uspješni jer Europska unija je zajednica koju su osnovale najbogatije i najmoćnije države koje su to uglavnom i danas. Taj sustav je zamišljen da poredak ostane onakvim kakav je bio zadnjih sto i sto pedeset godina u Europi. To je stvarnost i stvari treba gledati što god je moguće realno - poručio je predsjednik.

Vodstvu Grada Rijeke predsjednik Milanović zaželio je da budu dobra i poštena vlast koja jako vodi računa o javnim nabavama jer kako je rekao "svaka namještena javna nabava, svaka sumnjiva javna nabava o kojoj se piše i govori u javnosti te koja završi istragom, podriva i uništava ionako jadno raspoloženje i povjerenje građana u poštenje i kompetentnost vlasti. To vrijedi za sve". Nadalje, poručio im je da budu nemilosrdni i ustrajni u izvlačenju europskog novca te da svu energiju usmjere na završetak velikih projekta započetih u Rijeci.

- Da nema ministra Butkovića i njegovog ministarstva koji solidno radi svoj posao i iza kojeg stoje neki od najvećih projekata, ova cijela slika bi izgledala još lošije. Naprosto, kao država nismo dovoljno dobri, dovoljno ambiciozni i agresivni. Nismo dovoljno sebični u nekim stvarima puštamo da stvari idu tek tako - zaključio je predsjednik Milanović zaželjevši da Rijeka i dalje bude poželjno mjesto za život jer je uvijek i sam "bio ljubomoran" na grad koji teče.

Osim predsjednika Milanovića na svečanosti održanoj u Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana pl. Zajca govorili su predsjednika Gradskog vijeća Grada Rije Ana Trošelj, gradonačelnik Grada Rijeke Marko Filipović, riječki nadbiskup i metropolit mons. dr. Ivan Devčić i izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, te su uručene godišnje najzaslužnijim pojedincima za doprinos razvoju grada.

