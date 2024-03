'Milanović je stavio metu na moja leđa, s dubokim prijezirom odbacujem njegove tvrdnje...'

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović zadnjih je dana više puta komentirao slučaj propucanog automobila Ivana Turudića. "To se dogodilo baš u Virovitici i baš tada je vidio da ima dva kuršuma unutra. Sve je to tako zabavno. Trebalo mu je osiguranje pa je insceniran incident, nikad nećemo naći krivca, ako ga uopće ima, a nema ga", kazao je danas u Poreču Milanović.

Početkom tjedna bio je čak i kreativniji u izražaju...

- Nisam siguran da je propucan, osim ako se nije sam ranio. To je valjda prvi auto koji je pokušao samoubojstvo. To je bilo prije mjesec dana. To vam ja kažem, kao predsjednik sam imao uvide u neke elemente. To što se dogodilo, a bog te pitaj što se dogodilo, bilo je prije mjesec dana. Kako se taj metak nije pretvorio uslijed djelovanja kalcijevog karbonata u biser pa bi vrijedio više od automobila, to ne znam, ali gospodin je odmah dobio blindirani auto, on to voli - rekao je ranije ovog tjedna Milanović.

Situaciju je sad za Večernji list komentirao i novi glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.

- S indignacijom odbacujem tvrdnje predsjednika Republike Hrvatske i ne želim biti predmet njegovih predizbornih ambicija. Predsjednik RH je svojim huškačkim i prostačkim govorom stvorio atmosferu u kojoj je moguće pucati u moj automobil i stavio je metu na moja leđa. S dubokim prijezirom odbacujem njegove tvrdnje da je pucanje u automobil u kojem vozim članove obitelji izmišljeno ili iskonstruirano. Ne očekujem od njega da mi se ispriča kad se utvrdi istina, niti mi njegova isprika treba - komentirao je Turudić, piše Večernji.