Milanović: Kao novi predsjednik ću biti bezobrazno neovisan

SDP-ov kandidat za šefa države Zoran Milanović u intervjuu za Hinu rekao je da u predsjedničku utrku nije ušao nepripremljen i bez ideje te da zna za koje će se vrijednosti u njoj zalagati, ocijenivši kako bi ga proglasili "agresivnim i nasilnim" da je u kampanju krenuo drukčije.

Pobijedi li, rekao je Milanović, neće imati rušiteljski odnos prema Vladi Andreja Plenkovića već jasan, izravan i kritičan. Priznaje da je ozloglašen po nekim stvarima, a na dobru je glasu po drugima. Kaže da ne odobrava prelaske brojnih SDP-ovaca na stranu HDZ-a i Milana Bandića, pri čemu tvrdi da Tomislav Saucha "nije njegova instalacija", dok prelazak Siniše Varge na stranu većine smatra vlastitom odgovornošću. Bivši premijer poručuje da će kao predsjednik biti "bezobrazno neovisan", a nije želio komentirati trenutnu predsjednicu ni svoje protukandidate, kao niti Vladu i njezinu rekonstrukciju.

Neki analitičari smatraju da ste ušli u kampanju posve nepripremljeni te niste pokazali nikakvu političku volju niti ideju što biste radili kao predsjednik. Što kažete na te primjedbe?

Da sam krenuo drukčije rekli bi da sam agresivan i nasilan. Jako dobro znam što bih radio, o tome ću govoriti tijekom kampanje, ljudima je to jasno. Problem je u tome da im se ne dosadi prerano. Tek je počelo, zadnjih par mjeseci bit će dinamični, žestoki, poslovično teški, katkad i konfliktni. Znam što ću raditi i za koje ću se vrijednosti zalagati jer iza mene stoji ogromno iskustvo i nekakvi politički refleksi. No, znam i što neću raditi - mnogo toga od onoga što smo gledali u zadnjih pet godina. Imam iskustva, nemam neke godine. Mislim da u državnim poslovima znam puno, imam veliko iskustvo kao lider velike političke stranke i predsjednik Vlade, što je prednost, a možda i nedostatak. Ljudi će presuditi i to je tako, drukčije u politici ne može biti.

Zašto izbjegavate komentirati mandat aktualne predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović te iznijeti stav o protukandidatima?

Ne želim komentirati, naprosto mislim i uvjeren sam da ću taj posao odraditi bolje, dostojanstvenije i dostojnije Hrvatske. Da ću se u okvirima mandata predsjednika Republike, odnosno njegovih ustavnih ovlasti, koje su s razlogom ograničene, uvjerljivije, energičnije i autoritarnije u odnosima prema vani zalagati za za hrvatske interese, a ne oportunistički. O protukandidatima također nemam komentara premda je neizbježno u kampanji ne dotaknuti se nečega i nekoga aspekta njihovog rada ili nerada, ali neću to prakticirati i nastojat ću biti dosljedan.

Kako ste doživjeli najnoviju rekonstrukciju Vlade ?

I to je tema koju ne bih želio komentirati upravo iz razloga što mislim da ću s tim ljudima morati raditi i surađivati. Tu nema stabilnosti, ali to su ljudi s kojima sutra možda budem u situaciji da surađujem, ne da miniram svoju državu i Vladu, kao što je to rađeno 2015. u "svetoj, odnosno nesvetoj alijansi" tadašnjeg Pantovčaka i opozicije. Takvim prljavim trikovima na rubu ili s one strane ustavne provalije neću se služiti.

Kakav odnos ćete imati, ako pobijedite, prema Plenkovićevoj Vladi?

Sigurno ne destruktivan, rušiteljski i protuustavan kakav je imala osoba koja je došla na mjesto predsjednice Republike. Ne pada mi na pamet Vladu pozivati na davanje ostavke. Ne pada mi na pamet biti prema njoj oportunist, već želim fer odnos, ali isto tako jasan i transparentan, direktan i kritičan ako treba, ali ne oportunistički i katkad kukavički, po sistemu - sad mi trebaš, sad mi ne trebaš.

Čiju ste potporu do sada dobili i kada mislite razgovarati sa čelnicima IDS-a?

Podržali su me SDP, HSU i HSS, ali ja u ove izbore ne mogu ući te vjerovati i nadati se pobjedi ako ne budem još jači od toga. Prije svega sam svoj kandidat, bit ću ono što sam bio do sada - neosporno neovisan, i to bezobrazno neovisan i na mene će se moći utjecati samo argumentom, emocijom manje. Ja sam notorno poznat po nekim stvarima - u jednima ozloglašen, odobroglašen u drugima. S IDS-om sam u kontaktu i oni će donijeti svoju odluku. Meni njihova pomoć treba jer naprosto u Istri nije svejedno podržava li te IDS ili ne.

U IDS-u vam ne mogu zaboraviti što ste na lokalnim izborima za istarskog župana kandidirali Damira Kajina.

Za to što je bilo među nama spreman sam preuzeti dio vlastite odgovornosti i krivnje, i velike ako treba. Namjere nisu bile zle, to je bilo doduše daleko - 2013. godine, kada je cijela stvar izmakla kontroli. S Kajinom sam i danas dobar, premda on i dalje u svom stilu zna svašta reći, no nisam vjerovao da će se to razviti u takav sukob. Tu je, ne iz mojih usta, nekoliko puta pređena granica političke korektnosti, no ovom prilikom mogu reći da mi je žao zbog toga. Pogriješio sam u procjeni, ne u želji i ambiciji da se stranka kojoj sam tada bio predsjednik ravnopravno natječe. Međutim, nakon 2013. došla je 2014. kada smo se pomirili, zajedno smo išli na europske izbore, kada je Ivan Jakovčić ušao u Europski parlament tako da mu je ustupljen mandat Nevena Mimice. To je bila moja odluka i procjena SDP-a da je to dobro. Mislili smo da je dobro, a možda sam se osjećao obaveznim zbog onoga što je bilo godinu dana ranije. U svakom slučaju sada trebam IDS-ovu podršku i pomoć.

Tko će vam financirati kampanju i koliko planirate potrošiti?

Malo, jako malo. Nismo još izradili sve planove, no planiramo potrošiti što manje. Bit će tu SDP, ali vjerujem da će i druge stranke simbolički pomoći. No, tu sam ja da privučem srce i razum ljudi. Predsjednik Republike ne može vratiti uslugu, ono što Hrvatska treba od predsjednika je da katkad budeš lukav, da gledaš nacionalni interes i da nemaš razumijevanja za Vučića i Orbana...

Kako komentirate prelaske brojnih SDP-ovaca na stranu Milana Bandića i HDZ-a poput Tomislava Sauche, Siniše Varge ili Milanke Opačić?

Saucha je bio predstojnik ureda predsjednika Vlade, nije bio stranački dužnosnik, ali je godinama bio u SDP-u. On je svoj čovjek, nije moja instalacija, kakve gledamo danas u Vladi i uredu premijera. Isto se odnosi na Milanku Opačić, na Zdravka Ronka... To ne odobravam, to je splet niza okolnosti, ali o tome će vam reći jedino oni. Oni su u SDP-u dulje od mene, iza njih stoji nekakav staž i rezultati u radu u stranci, koji su neke učinili meni doslovno nužnim izborom. Teško mi sve to pada. Što se Varge tiče, uistinu ne znam zašto je to napravio, nemam odgovor, to čak smatram vlastitom odgovornošću. Žao mi je zbog toga."

Kako komentirate optužbe iz HDZ-a da su jamstva koje ste davali za Uljanik dok ste bili premijer bile pogrešne odluke koje sada moraju plaćati svi građani?

To je paušalna ocjena i stav HDZ-a. Ja nisam predsjednik Vlade od siječnja 2016. godine, ne znam koja jamstva koja sežu u razdoblje iza mog mandata. Mogu reći da u mom mandatu nije protestirano niti jedno jamstvo, inače Uljanik nije imao tu praksu, bio je dosta solidan i onog trenutka kada smo ih privatizirali i kada su preuzeli 3. maj, što je bila usluga državi da spasimo brodogradnju, onda su se morali oslanjati na državu za jamstvo koje su uredno koristili. Poslovali su urednije, a problemi su nastali onda kada je došla na vlast nova Vlada. U vrijeme mandata moje Vlade 80 brodskih jedinica isporučeno je iz hrvatskih navoza, Brodogradilište 3. maj dobilo je tu injekciju u dogovoru s Uljanikom, koji je tada već bio u manjinskom državnom vlasništvu.

Je li pripajanje 3. maja Uljaniku bila pogrešna odluka?

To trebate pitati Riječane koji bi nestali s karte brodogradnje da nije bilo angažmana i odluka moje Vlade, nestali bi kao i brodogradilište u Kraljevici. Računi su čisti, što se nas tiče. Ranije problem nije postojao, danas postoji, a prebacivati odgovornost za to na Vladu koja je otišla krajem 2015. je nepojmljivo i neprihvatljivo.

Kako komentirate slučaj propale nabavke vojnih zrakoplova?

To je odrađeno skandalozno. Prvo i osnovno, kada odlučuješ kupiti i nabaviti borbene zrakoplove onda gledaš da to bude od najpouzdanijeg saveznika. Uz sve dužno poštovanje, to Izrael nije. Dakle, to kupuješ od Amerikanaca, tko god bio na vlasti pa i ovaj koji sigurno ne bi bio moj izbor da živim u Americi. Dok sam ja bio premijer, mi smo naručivali patrolne brodove za Obalnu stražu i HRM u Splitu. To je strateška stvar Hrvatske, to nije 12 ili 14 izrabljenih aviona. Hrvatska strateška stvar je more i zato ovo što se događa s brodogradnjom je teško prihvatljivo. Mi smo pomorska država, Hrvatska ne može biti velika vojna sila, ali može biti vidljiv pomorski faktor.

Zalažete li se za promjenu ovlasti predsjednika Republike?

Nisam od onih koji žele veće ovlasti ili koji postojeće ovlasti tumače na svoj način i zlorabe ih. Tako se neću ponašati. Ono što stoji u Ustavu to ću i provoditi, fraza da je predsjednik jedini direktno izabran je melem za uši megalomana. Bilo bi bolje da se predsjednika bira kompromisom jer bi onda ta osoba bila čvršća na zemlji, svjesna da nije bogomdana.

Nije li najava preseljenja Ureda predsjednika populistička i, kako kaže bivši predsjednik Ivo Josipović, potpuno irelevantna stvar ?

Josipovića izbjegavam komentirati, no mislim da je relevantna. Predsjedniku države gore nije mjesto, nema što raditi u toj palači. Smatram da je Ured predsjednika megalomanski prostor koji ne priliči predsjedniku male Republike i predsjedniku s tako jasno limitiranim ovlastima. To je naprosto farsa i u njoj ću nerado sudjelovati.