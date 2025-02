Milanović kao Trump: Napada sve, Europu, Bruxelles, Bidena, samo ne Putina i njegovu Rusiju

Zoran Milanović kritizirao je u svom jučerašnjem obraćanju javnosti sve i svakoga, od Europske unije i "činovnika u Bruxellesu", preko Ursule Von Den Leyen i povjerenice Kaje Kallas, do Joe Bidena i Amerike.

Samo nije kritizirao Rusiju.

Umjesto toga, reciklirao je proruske teze koje se ponavljaju u krugovima koje podržavaju Vladimira Putina.

Primjerice tezu o tome da je "cijela priča" (ali nije rekao i "ruska agresija") započela jer "netko nije mogao reći jednu stvar: da Ukrajina neće biti članica NATO-a". "Samo to", kazao je Milanović. "Da je to rečeno jasno i samo to, mislim da do ovog rata ne bi došlo".

Dakle, Rusija je imala opravdani razlog za napad na Ukrajinu. Što je jedna od prvih i osnovnih postavki ruske propagande.

Osim toga, Milanović je ponovio kako je "sukob u Ukrajini (ali opet, ne ruska agresija) sukob Moskve i Washingtona preko grbače Ukrajine".

Znači, Amerika je kriva za stradanje Ukrajine gotovo kao i Rusija.

"Europa je kriva"

Milanović je naglasio kako je bitno da se Ukrajini da mogućnost da živi, "da mladi prestanu ginuti" i dodao: "To je Europa priuštila Ukrajini zadnje tri godine".

Opet: zašto ne i Rusija?

A nakon što je istaknuo kako se "ne treba voditi za najglasnijim, najhisteričniji u Europi", te optužio "činovnice iz Bruxellesa" da "govore iz pozicije vlastitih interesa ili interesa pojedinaca u svojoj državi", Milanović je naglasio kako "Amerika, Kina i Rusija o pitanju Ukrajine misle isto". "To ne bi mogao biti loš početak o pitanju svjetskog mira", dodao je.

Osim što Rusija, Amerika i Kina zapravo misle o podjeli teritorija, pljačkanju ukrajinskih resursa, zamrzavanju sukoba, davanja Rusiji vremena za novu agresiju, isključivanju Ukrajine i Europske unije iz pregovora, prestanku naoružavanja Ukrajine, prekrajanju njezinih granica, svrgavanju Volodimira Zelenskog, ukrajinskom vraćanju dugova, a ne o ruskom plaćanju odštete...

Zar to mišljenje dijeli i Zoran Milanović?

Uz Orbana i Putina

Hrvatska, kaže on, ne bi trebala "automatski dizati ruku za nešto što je osmislio neki odjel u EU-u, to ne dolazi u obzir", ali zbog čega bi onda trebala ponavljati teze iz proruske propagandne skripte i svrstavati se uz bok Viktoru Orbanu, Robertu Ficu, Donaldu Trumpu i Vladimiru Putinu?

"Amerika je bila naš zaštitnik do jučer", kaže zbunjeni Milanović. "Što se promijenilo? Nešto se promijenilo".

Da, promijenio se predsjednik SAD-a koji je, vođen vlastitim interesima, Ameriku svrstao uz bok Rusiji i drugim članicama osovine zla. Amerika je napokon sletjela na ista stajališta na kojima već godinama počiva Zoran Milanović.

Koji opet, ni nakon tri godine rata, nije prst optužbe uperio u Rusiju.

Razbija solidarnost

Ali se zato obračunao s Europskom unijom upravo u trenutku kad njezine članica zbijaju redove, mobiliziraju resurse, angažiraju se u snažnijoj pomoći Ukrajini i shvaćaju da se Europa našla između dva zla i da se mora brinuti za vlastitu sigurnost. "Treba biti solidaran i lojalan", kaže Milanović, istodobno razbijajući tu solidarnost i lojalnost.

Čak je uspio optužiti Europsku uniju da je "izgnala Veliku Britaniju", premda je jasno da je to bila ruska propagandno-obavještajna operacija razbijanja EU-a. Ovoga tjedna jedan od nositelja kampanje za Brexit optužen je zbog primanja mita od ruskog izvora.

Milanović se jučer ponovno svrstao uz Orbana i slovačkog premijera Fica koji služe kao ruski advokati usmjereni blokiranju Europske unije, razbijanju solidarnosti, bacanju klipova pod kotače europskog zajedništva.

Obračun sa saveznicima

Poput Donalda Trumpa, koji je zabranio članovima svoje administracije da govore o tome da je Rusija napala Ukrajinu, Milanović se više obračunavao s europskim i američkim saveznicima, nego s Rusijom.

Dapače, nastupao je kao ruski zastupnik kad je upozorio da "Rusija nikad neće prihvatiti nekih 30.000 mirotvoraca koji su raspoređeni po Ukrajini", zvučeći kao da je istog jutra obavio konzultacije u Kremlju. "Tko će doći u Ukrajinu i koje će oružje nositi, ovisi o Moskvi".

Zašto bi se Rusiju pitalo što se događa na teritoriju Ukrajine?

Milanović nastupa kao zagriženi europski suverenist i nacionalist koji istodobno ne poštuje suverenitet druge europske nacije.

Neće raditi s Europskom unijom na rješavanju problema, ali će mirno gledati kako Rusija uništava, okupira i razbija Ukrajinu, a sutra možda i neke od članova EU-a.

Ruska propaganda

Milanović je u predizbornoj kampanji upadljivo šutio o ratu u Ukrajini jer je trebao skupiti glasove. Ni u inauguracijskom govoru nije spomenuo nikakvo rješenje ukrajinskog rata, već je samo neodređeno govorio o miru. Ali sada je stisnuo gas i definirao temelje na kojima bi trebala počivati njegova vanjska politika.

Osjetljiva na Rusiju, bliska Trumpovoj Americi, kritična prema Europskoj uniji, neobazriva prema Ukrajini i njezinu suverenitetu, privržena rješenjima koja nude agresori, ali ne i koja želi žrtva agresije.

Što o tome misle SDP i druge stranke liberalne ljevice?

Podržavaju Zokija

Hoće li i dalje ostati privržene predsjedniku kojeg su podržavali unatoč svim njegovim stavovima? Hoće li slijediti predsjednika koji upravo u trenutku kad se svijet lomi između slobodnog svijeta i fašizma, između zapadnih savezništava i osovine zla, između demokrata i diktatora, ponavlja teze Putina i Trumpa?

Baš kao i u Trumpovu slučaju, i iza Milanovićevih stavova nastupa tišina njegovih stranaka i političkih saveznika.