Milanović: Kolinda kozmičkim instinktom bira loše društvo...

Zoran Milanović u svojoj predsjedničkoj kampanji posjetio je Split i odmah rekao da svi koji objavljuju takozvane predizborne programe njima 'obmanjuju ljude'.

- To su magleni programi. Sve što imam reći, ja govorim, tako ću se i ponašati - rekao je, a prenosi N1.

Komentirao je i predsjedničine izjave o nogometnim klubovima u Jugoslaviji.

- To je kao kad djetetu kažete, ako nije samo shvatilo, da nema Djeda Mraza. Neka djeca to shvate sama, neka imaju emocionalnu krizu, ali Hajduk je bio to što je bio. Ne znam kakve su to bile poruke, Hajduk je bio takav kakav je bio. Predsjednica je rekla da je navijala za Dinamo i Hajduk, jer su to bili hrvatski klubovi, a Rijeka nije. To je netočno i uvredljivo - izjavio je.

Opisao je i kako mu danas izgleda Hrvatska.

- Hrvatska izgleda rastureno jer ima u vrhu vlasti ljude koji se ponašaju rastrojeno. Imamo situaciju u kojoj se tjednima odvija štrajk u školama, a ispada da nikad ne bih trebao govoriti o plaćama u prosvjeti jer sam u jednom trenutku bio strog prema financijama - rekao je i ponovno komentirao predsjednicu Kolindu Grabar Kitarović, i to u kontekstu izjava njezine frizerke o supruzi Miroslava Škore:

- Neki ljudi imaju nevjerojatnu sposobnost birati loše društvo. Predsjednica nepogrešivo, kozmičkim instinktom, bira loše društvo.

Na kraju je još pozvao ostale protukandidate na sučeljavanje.

