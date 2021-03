Varaždinski župan i predsjednik Narodne stranke - reformisti Radimir Čačić za RTL Danas je ispričao da se danas čuo s predsjednikom Zoranom Milanovićem, te da mu je predsjednik rekao da će za predsjednicu Vrhovnog suda predložiti profesoricu Zlatu Đurđević.

Čačić je s njim razgovarao prije koalicijskog sastanka s HDZ-om.

- Teme su bile Petrinja, cjepiva i Vrhovni sud. Obzirom na današnji razgovor koji je bio predviđen na razini koalicije gdje predsjednik HDZ-a vodi sastanak, ujutro sam nazvao predsjednika države da vidim što on misli o toj cijeloj temi. Rekao mi je što misli i da namjerava predložiti jednu gospođu - rekao je Čačić, a na pitanje je li to Zlata Đurđević, odgovorio je:

- Da, da, vjerojatno. Pitao sam ga slaže li se da ja to na koalicijskom sastanku iznesem, rekao je da se slaže i ja sam to rekao i upozorio sam na jednu činjenicu, da bez obzira na što i na koji način tko tumači, moje mišljenje o hrvatskom pravosuđu ne može biti gore. To sam javno rekao, svaki put ponavljam, a Vrhovni sud je dio te priče. Nije najveći, ali nema ali. Drugim riječima, otvoriti temu hrvatskog pravosuđa, a ovdje premijer i predsjednik o jednoj od tih točaka će po meni morati razgovarati, ja se u tom neću opredijeljivati ni na strani Vladine većine ni na strani predsjednika. Nemam za to dovoljno znanja. Meni je potpuno jasno da je 30 godina funkcioniralo bez zakona - rekao je Čačić.