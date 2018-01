Milanović: Slovenci su dobri susjedi, ali postoje kompleksi

- Slovenci su baš dobri susjedi. Postoje tu neki kompleksi. Sjetite se slučaja Ljubljanske banke, on je završio jako loše za Sloveniju. Ali na Europskom sudu za ljudska prava - rekao je Zoran Milanović, nekadašnji premijer i bivši predsjednik SDP-a, gostujući u Dnevniku Nove TV.

Milanović je izjavio i kako se ne obazire previše na upozorenje Jean-Claudea Junkera, o tome da je arbitražni sporazum problem cijele EU, te kaže da je Hrvatska bila ugovorom - ucijenjena.

- Mi smo na taj ugovor morali pristati, pristale su skoro sve stranke u parlamentu. Nakon toga smo se dogovorili oko arbitara. Ti arbitri su uhvaćeni u varanju što su priznali svojim ostavkama. Kako nakon toga netko tko drži do prava, morala i vjerodostojnosti sudovanja može tvrditi da je ta presuda validna ja ne znam - izjavio je Milanović. Dodao je i kako se nema smisla svađati te da Vlada u ovom trenutku radi ono što može jer "situacija nije dramatična".

Bivši premijer komentirao je i kako bi vanjska politika trebala slijediti interese Hrvatske, a ne slijediti Bruxelles, dodavši kako odnosi sa susjedima nisu toliko loši da se ne bi moglo normalno živjeti.

Milanović je dao i kritiku na neke poteze predsjednice Grabar-Kitarović, napomenuvši kako je inzistiranje na Inicijativi tri mora "stara tlapnja" te da time Hrvatska ide na živce Berlinu i Moskvi.

Na pitanje hoće li se kandidirati na idućim Predsjedničkim izborima, odgovorio je da ne zna jer mu "to djeluje užasno daleko".

- Ne svrbi me to. Ja sam postao predsjednik stranke kao autsajder. U stranci nisam imao skoro nikakvo utemeljenje, nekim ljudima sam bio hladan tuš - kaže Milanović.

Bivši predsjednik SDP-a izjavio je kako se u stranku više neće vratiti, no da mu nije svejedno zbog pada njenog rejtinga. Nije imao ni savjet za sadašnjeg predsjednika Bernardića.

- Svaki savjet je patroniziranje u poziciji kad si predsjednik SDP-a, to ga umanjuje. Ja to ne želim raditi. To su radili meni. Možda su to oni sitni glasovi koji su nam nedostajali svaki puta kad bi dobili preko 30 posto da dobijemo još pola posto. Ali sve je to dio utakmice. Sad plakati za tim... nisam plakao ni tada - objasnio je Milanović.