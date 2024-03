Milanović mora uzeti u obzir Baby Lasagnu, Uskrs, nogomet, EU izbore i da ne našteti SDP-u!

Predsjednik Zoran Milanović ima pet nedjelja za izabrati datum izbora nakon što se Sabor raspusti 14. ožujka. Radi se o nedjeljama 14. travnja, 21. travnja, 28. travnja, 5.svibnja i 12. svibnja. Prva nedjelja u svibnju odmah otpada jer je tada pravoslavni Uskrs i teško da će se predsjednik odlučiti za vjerski blagdan. Treba pogledati i kako je Milanović donio odluku o datumu izbora 2020. godine. Nije izabrao niti prvu niti zadnju nedjelju koji je imao na raspolaganju, nego treću po redu. Izbori su tada održani 5. srpnja.

Zato je malo vjerojatno da će izbori biti prve nedjelje, 14. travnja. To bi značilo izuzetno kratku kampanju za koju je puno spremniji HDZ nego ljevica u kojoj SDP tek pregovara o programima i listama s još devet stranaka. Iako Milanović nije više u SDP-u i rekao je da sigurno sa svoje pozicije neće nikome pomagati, teško je vjerovati da će ići toliko našteti svojoj bivšoj stranci. Zadnji datum izbore, 12. svibnja je isto izuzetno zanimljiv iz nekoliko razloga. Te nedjelje i Majčin dan. Iako bi izborom tog datuma Milanović dao najviše vremena oporbi za pripreme, taj vikend se održava i finale Eurosonga. Ako bi Baby Lasagna pobijedio u subotu, mnogima bi u nedjelju zadnja tema na pameti bili izbori. Manja izlaznost koristi HDZ-u. Ali još je nešto izuzetno važno.

U subotu 11. svibnja igra se 34. kolo nikad neizvjesnije Hrvatske nogometne lige, to su tri kola do kraja i, politički gledano, za rezultate izbora možda može biti iznimno važno je li prvak trenutačno vodeća Rijeka, Hajduk ili će titulu obraniti Dinamo. Postotak gore-postotak dolje, sve se to računa prema D'Hondtu.

- Bude li Hajduk prvak, u našoj izbornoj jedinici možemo računati na rekordan broj mandata - uvjeravaju Plenkovića splitski HDZ-ovci. Hajduk naime ima 101.000 registriranih navijača, pet puta više negoli SDP uopće (24.000 lani) i otprilike 50 posto od HDZ-ova članstva (213.077 u prošloj godini). Može i ne mora biti ali logika dalmatinskih HDZ-ovaca je ovakva: zadovoljan navijač Hajduka jednako je zadovoljan birač jednako je apsolutna pobjeda HDZ-a. Ima neke logike jer u očima Hajdukovih navijača Hrvatski nogometni savez jednako je HDZ. Počevši od predsjednika saveza Marijana Kustića, ali i utjecajnih članova nogometne vlade poput Nenada Črnka, HDZ-ovca iz Velike Gorice, pa nogometnih sudaca među kojima je puno lakše naći HDZ-ovca (Goran Pataki, Kristijan Novosel, Marjan Tomas, Jakov Titlić, pa i dojučerašnji šef sudaca Bruno Marić) nego nekoga tko to nije. I Plenković se nedavno prvi puta slikao s dresom Hajduka. Dalmatinske izborne jedinice su najvažnije utvrde u kojima HDZ računa na pobjedu.

Osim toga, 9. lipnja se održavaju i europski izbori, pa bi održavanje izbora 12. svibnja značilo da bi pregovori o sastavljanju Vlade već ušli u kampanju za europske izbore. Milanović nije ni prošli puta izabrao posljednju nedjelju koja mu je bila na raspolaganju, a zbog svega navedenog, ne čini se da bi zadnja nedjelja nije opcija za njega.

Tako ostaju datumi 21. i 28. travnja. Od njih se čini realniji 28. travnja jer bi Milanović datum odabrao kao i prošli puta: treću nedjelju od mogućih opcija. Ne bi mu se moglo prigovarati da nije lijevom bloku ostavio dovoljno vremena, kao niti da je išao na ruku puno spremnijem HDZ-u.

Borbeni zrakoplovi na koje HDZ računa u kampanji stižu krajem travnja ili početkom svibnja.