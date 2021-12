Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović pri kraju je svog dvodnevnog posjeta Kosovu. Komentirao je sigurnosnu situaciju i rekao kako je stabilna, ali fragilna.

Komentirao je i bakalar koji je donio iz Hrvatske kako bi ručao s hrvatskim vojnicima ovdje.

- Bakalar je specijalno iz Splita dolazio jer u Zagrebu nije bilo dovoljno kvalitetnog. Bio je senzacija, a odgovorna osoba se zove Horvat - rekao je.

- Paradoksalno, obilazili smo Pećku patrijaršiju i Dečane, remek djela srpske sakralne umjetnosti koju sad čuva hrvatska vojska. Koji paradoks - rekao je

- Teško da može izbiti rat. Kosovo stoji na mjestu i ono što je paradoks, da je ovo ustvari vrlo stabilan i predvidiv dio. U NATO primaš one s kojima možeš računati, to nije avantura. To je dugoročni zalog - rekao je.

Čestitao Mostu na prikupljenim potpisima

Što se tiče inicijative za raspisivanje referenduma, Milanović je rekao kako im čestita.

- Kad su u pitanju referendumske inicijative za izmjenu teksta Ustava, to je jedno vrlo moćno oružje. Kad je u pitanju skupljanje potpisa, oni su to uspjeli i čestitam im na tome. I to bez logistike. Ako se referendum održi, to je 99 posto gotovo. Nitko neće osujetiti to - poručio je.

Milanović se sinoć testirao na koronu jer je prije nekoliko dana bio u kontaktu s crnogorskim predsjednikom Milom Đukanovićem koji je pozitivan.

- Testirao sam se, tek tako. Nisam zaražen. I da jesam, tu su sve mladi ljudi. Što vojsci može biti? - rekao je.

'Ako sam ja štetočina, onda sam najponosnija štetočina'

Komentirao je i izjavu premijera Andreja Plenkovića da je štetočina.

- Dobro, ali čekam radosnu vijest. Nešto pametno, suvislo. On se hijerarhijski postavio iznad mene. Ja sam stariji, dva dana. Štetimo ugledu njega i njegovih privatnih aranžmana s njegovim ljudima. Kojem međunarodnom ugledu? U Sarajevu. Ovo će biti teška godina za Hrvate u BiH - rekao je.

- Ako sam ja štetočina, ja sam onda najponosnija štetočina i podignut ću sebi spomenik trajniji od mjedi - poručio je.

'Napad je čin sumanutog mladića'

Što se tiče napada ispred Banskih dvora, Milanović je rekao kako je to čin "sumanutog mladića od 20 godina".

- Ne radi se tu o desnom ekstremizmu, unatoč naporu Vlade da to nametne - rekao je.

- Plenković želi da mu Šipek kaže da mu je guzica ugrožena. Nije taj mladić bio u ćeliji Al Qaide. Nije ni pratio Plenkovića, onda bi znao da Plenković u 8 nije na poslu - rekao je.

- Ja nemam popis prijatelja koji trebaju ići na mjesto veleposlanika. Popis koji je izašao je kriv. Ona imena koja su dobra, problem je što je netko Srbin. Tako je rekao Radman, čuli su i drugi ljudi - rekao je komentirajući popis veleposlanika.