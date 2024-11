Milanović na 170. obljetnici Prve gimnazije u Zagrebu: 'Ta škola mi je dala okvire...'

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović bio je na obilježavanju 170. obljetnice Prve gimnazije u Zagrebu, koju je i samo pohađao, te naglasio da mu je ta škola dala okvire, posebno emotivno prisjetio se i svojih profesora, a učenicima poručio da je važno što čuvaju osjećaj pripadnosti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 04:16 U HNK održana svečana akademija 1. gimnazije Zagreb povodom obilježavanja 170. obljetnice postojanja | Video: 24sata/pixsell

"Ta škola mi je dala okvire, i to shvaćam tek posljednjih deset godina. Prije nisam jer juriš svijetom, i život jednostavno prođe. Čuvajte tu školu, gradite je, jer vidim da gradite identitet škole, smisao i osjećaj pripadnosti, to je važno“, poručio je u srijedu navečer učenicama i učenicima Prve gimnazije Zagreb koja obilježava 170 godina postojanja.

Ovdje sam večeras jer sam prije puno godina bio jedan od vas, rekao je predsjednik Milanović, koji je i sam pohađao Prvu gimnaziju, ali se tada nije tako zvala i bila je, kaže, ipak drukčija.

Zagreb: U HNK održana svečana akademija 1. gimnazije Zagreb povodom obilježavanja 170. obljetnice postojanja | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

“Mene i moju generaciju je dopalo da idemo u 'Šuvaricu'. To nije valjalo. Oni su od jedne dobre, stare zagrebačke gimnazije napravili nekakvu vrstu skalamerije gdje su spojili Birotehničku školu i Upravnu školu, Prvu i Četvrtu gimnaziju“, rekao je, ali i dodao da danas, s odmakom, na to vrijeme školovanja ipak gleda kao na nešto što je toliko duboko dio njega da se od toga nije niti mogao odmaknuti i u mnogo čemu je još uvijek tamo prisutan.

Pri tome se posebno emotivno prisjetio svojih profesora.

"Ne mogu zaboraviti sve te profesore i profesorice kroz čije priče i kroz koji sam intelektualni svijet prolazio četiri godine. Pamtim ih sve kao danas. To nije naučena lekcija, to je naprosto nešto što nosiš i ne može to iz tebe. Zato je za mene ovo vrlo emotivan trenutak“, dodao je.

Zagreb: U HNK održana svečana akademija 1. gimnazije Zagreb povodom obilježavanja 170. obljetnice postojanja | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

"Te četiri godine prohuje, a te gimnazijske, srednjoškolske godine su nenadoknadive, neponovljive i dale su nam sjajna obrazovanja. Tko god je htio učiti, tko god je htio biti konkurentan bez da to ističe, mogao je od tih ljudi naučiti čuda i zato sam im beskrajno zahvalan. Da, oni su radili svoj posao i generacije su prolazile kroz njihove ruke, ali oni su za mene jedinstveni. I zato još jednom - hvala im“, rekao je predsjednik Milanović prisjećajući se poimenice svih svojih profesora.

„Drage učenice i učenici, prvogimnazijalci, učenik Prvog jedan, generacije '81., tada Centra za upravu i pravosuđe, vam skrušeno podnosi ovaj izvještaj. Pokorno javljam da je bilo lijepo, a na vama je da bude još ljepše i da uživate u ovom vremenu. Niste niti svjesni koliko je lijepo i neponovljivo“, zaključio je predsjednik Milanović riječima upućenim učenicama i učenicima Prve gimnazije Zagreb.

Zagreb: U HNK održana svečana akademija 1. gimnazije Zagreb povodom obilježavanja 170. obljetnice postojanja | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Osim predsjednika Milanovića, o 170 godina rada i postojanja Prve gimnazije Zagreb govorili su ravnateljica Dunja Marušić, pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade Luka Juroš i državna tajnica u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih Zrinka Mužinić Bikić.

Također, dodijeljene su nagrade za vjernost profesorima koji u Prvoj gimnaziji rade najduže bez prekida.