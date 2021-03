Zoran Milanović je danas potvrdio da će predložiti Zlatu Đurđević za predsjednicu Vrhovnog suda, ali je usput opet otvorio novu frontu s premijerom Plenkovićem, ali i HDZ-om.

Prvo se osvrnuo na pitanje da postoji mogućnost da Jandroković ne prihvati njegov prijedlog, kao neustavan.

POGLEDAJTE VIDEO Presica Zorana Milanovića

- Podsjetit ću vas tko je gospodin Jandroković. 2005. godine u vrijeme kada je još Sanaderu virio iz rukava i iz nogavice i bio dio te vlasti, Ivo Sanader je donio odluku kojom je iz jednog malog grada u RH maknuo nekakvu ustašku ploču, i pozvao se na Ustav, i na općenito ovlasi Vlade, hrvatski ugled i respekt... iako to baš nije po proceduri. Do njega je sjedio njegov štićenik Jandroković. Danas nije tako. Danas prvo doneseš zakon koji je neustavan i kažeš da to nećeš staviti u proceduru. Ima puno vremena. Da se razumijemo, cilj je sputati dolazak na čelo Vrhovnog suda osobu s integritetom i koja nije dio organizacije. Klike. Ne kriminalne, da se ne bi netko uvrijedio. Naprosto ekipe koja ne dopušta nikakve promjene. HDZ želi trgovati. Ja trgujem samo na svjetskim burzama - rekao je Milanović.

Vladimira Šeksa je spomenuo u kontekstu Ustavnog suda i predsjednika Ustavnog suda Miroslava Šeparovića s kojim je povezan kumstvom.

- U ovom slučaju, vidjet ćete da će ostali suci biti obaviješteni dva dana prije tog svečanog datuma, kada HDZ-u, Šeksu i Plenkoviću bude odgovaralo. Dio će biti nezainteresiran, dio su oportunisti, a dio ima interese obitelji. To je vladavina prava? I onda će doći sa svojom odlukom i reći Zakon je ustavan - kaže Milanović.

Za Ustavni sud je rekao da nije sud, a da je s Vrhovnim sudom to 'druga priča'.

- Vidjet ćemo, već slušamo njihove najave, oni bi se pred lokalne izbore htjeli mlatiti sa mnom. Ja sam jedan, a njih je sto - rekao je Milanović.

Na pitanje novinarke zašto sada kritizira, a nije promjene u izboru Ustavnog suda radio dok je bio premijer, Milanović je odgovorio:

- Možete ponoviti pitanje? Ne razumijem jer ne znam jesam li bio premijer ili ruski car. Ako me pitate što sam napravio kao premijer, ništa, jer u mom mandatu nije bilo izbora nijednog suca Ustavnog suda - odgovorio je.

Upitan da li ga je premijer zvao na razgovor, Milanović je rekao da u ovom slučaju Plenković nije premijer nego predsjednik HDZ-a i da je on taj koji bi njega trebao zvati na razgovor.

- No, s obzirom da je navio svoje vrtne patuljke i htio bi ucjenjivati… Moj prijedlog je Zlata Đurđević, a vi se bavite njom - kazao je novinarima i napomenuo novinarima da bilježe svaku njegovu riječ i da će toga biti još.

"Postoje žene i žene"

Upitan o Danu žena, Milanović je rekao da 'postoje žene i žene'.

- Sve to skupa čudi mene - rekao je predsjednik.

Upitan na koga misli, rekao je da postoje žene koje su jake i borbene, koje će nasilnike i sve koji im se nađu na putu 'udariti u jedno mjesto'. 'I postoje žene koje glumataju', rekao je predsjednik. Na pitanje na koga misli nije odgovorio.