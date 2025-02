Milanović: Neće u ime Hrvatske odlučiti Ursula ili Kaja Kallas. Neću imati šefa u Bruxellesu!

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovao je na obilježavanju 25. obljetnice ustrojavanja Počasno-zaštitne bojne. Nakon ceremonije, Milanović je komentirao brojne teme, a u razgovoru s novinarima dotaknuo se i EU i cijele situacije oko Trumpa i Ukrajine, N1.

- U ime Hrvatske ne može govoriti Ursula von der Leyen, Kaja Kallas. Činovnici. Najvišeg ranga, ali činovnici - jasan je bio Milanović i dodao da je nacionalna sigurnost najintimniji prostor svake nacije.

- Prvo ćemo se mi dogovoriti pa onda dalje - dodao je Milanović.

- Amerika je bila naš zaštitnik do jučer. Što se promijenilo? Nešto se promijenilo. Ne treba se voditi za najglasnijim, najhisteričniji u Europi. Treba biti solidaran i lojalan, ne raditi nikom iza leđa, ali da ćemo automatski dizati ruku za nešto što je osmislio neki odjel u EU-u, to ne dolazi u obzir - komentirao je Milanović vanjsku politiku.

Milanović je uvjeren da je sukob Zelenski - Trump i osobne prirode.

- Previše je toga osobnog, možda i želje za revanšom. Stvar se preselila u Vijeće sigurnosti. Tri godine tamo nije mogla ući jer je Rusija imala veto - komentirao je rezoluciju o Ukrajini u UN-u i jasno aludirao na sukob kojeg je stvorila afera oko Bidenovog sina.

Rekao je da je već upozorio da je rat u Ukrajini proxy rat Washingtona i Moskve.

- Prije dvije godine sam u više prilika na više događaja govorio da je ovaj sukob u Ukrajini sukob Moskve i Washingtona preko grbače Ukrajine i da će se na kraju rješavati između njih. Nisam ni slutio da će Trump opet postati američki predsjednik. Nisam šahist, ali to je vrsta igre. Vidiš figure, imaš neko iskustvo, jasno je da je to rusko-američki rat preko grbače Ukrajine. To govorim već tri godine i osjećam se loše jer sam dobro prognozirao. Tko će doći u Ukrajinu i koje će oružje nositi, ovisi o Moskvi - rekao je predsjednik.

Dodao je da je Putinu ideja europskih mirovnih misija nezamisliva.

- Rusija nikad neće prihvatiti 30.000 peace keepera francusko-engleskih. Ja bih volio da hoće, ali neće. To su neki snovi unuka onih koji su vodili Krimski rat. Besmisleno je o tome razgovarati, bitno je da se Ukrajini da mogućnost da živi, da mladi prestanu ginuti. To je Europa priuštila Ukrajini zadnje tri godine. Sad je teško izaći iz toga i sačuvati obraz. Sve je počelo samo jer netko nije htio reći jasno da Ukrajina neće biti članica NATO-a - rekao je Milanović.

Iako tvrdi da se Zapad raspao i da EU više ne može računati na neupitnu američku podršku, Milanović se i dalje protivi zajedničkoj vanjskoj politici Bruxellesa.

- To nije dizajn Europske unije. Ja ne želim imati šefa u Bruxellesu, a bit ću predsjednik još najviše pet godina - jasan je bio predsjednik.