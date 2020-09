Milanović o BiH: Ako je nešto Yugo 45 ne može biti Passat

<p>Predsjednik <strong>Zoran Milanović</strong> u Beču je komentirao jučerašnji posjet <strong>Milorada Dodika</strong> Zagrebu i rekao da je on sugovornik, kao što je sugovornik i Bakir Izetbegović. </p><p>- Čuo sam se ranije s gospodinom Izetbegovićem, pozvao sam ga u Zagreb, nadam se da će doći, da neće podleći galami i ustvari prizemnim uvredama - rekao je Milanović.</p><p>- Ja sam hrvatski predsjednik i mene zanima ne samo status Hrvata, nego i naprosto stanje u državi koja je susjedna i koja je sastavljena 95. godine na jedan način koji nije idealan, ali bože moj. Ako je nešto Yugo 45 ne može biti Passat. Ali Yugo 45 ide, ako natočite u njega krivo gorivo i to je upotrebljivo. Za sada. Međutim, krše se neka temeljna pravila i sad sam nažalost konačno čuo da su ljudi koji to rade svjesni. Dakle, oni su svjesni da krše pravila koja su potpisana i preuzeta prije 25 godina s argumentima da nema konstitutivnih naroda. Pa ja bih volio da u nekom idealnom svijetu tako, ali nije... - rekao je.</p><p>- Hrvatska je država hrvatskog naroda, ali imamo vrlo visok status zaštite manjina i u Hrvatskoj je nemoguće da za predstavnike manjina glasaju oni koji nisu pripadnici tih manjina, dok se takvima ne deklariraju. Dakle, mi to štitimo - kazao je.</p><p>- Hrvati u BiH nisu manjina, ali su u manjini. Brojčano i ako ih hoćeš zlostavljati, vrlo lako, radiš to zato što možeš - rekao je Milanović i dodao kako se to događa posljednjih 15 godina.</p><p>- Sad moramo sjesti jer drugačije ne možemo ozbiljno razgovarati. Gospodina Komšića izabrao je određeni broj građana BiH. Ja ne mislim da su glasali za njega da povrijede Hrvate, ali Komšić mora biti svjestan posljedica svog političkog rada. On ustvari parazitira na hrvatskom biračkom tijelu. I dok se to ne promijeni, situacija će biti nenormalna - kaže.</p><p>Na Komšićevu usporedbu s Lukašenkom rekao je da su mogle i biti usporedbe s Putinom, prenosi <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a545152/Milanovic-pozvao-i-Izetbegovica-da-dodje-u-Hrvatsku-hoce-li-pozvati-i-Komsica.html">N1</a>.</p><p>- Ne znam kako se toga nije sjetio. Ali to je besmisleno. Ja razgovaram s onima koji nekoga predstavljaju i s onima koji su izabrani u priznatom demokratskom procesu. Gospodin Dodik to jest. I on je sugovornik - rekao je Milanović. </p>