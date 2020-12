Znanstvenici možda nisu stručnjaci za epidemiologiju, ali su pametni. Kad oni nemaju jasan odgovor, nemam ni ja. Sve drugo je traženje krivca. Moglo je to sve krenuti prije mjesec dana da nije bilo Vukovara ni tenzije, međutim Slovenija je krenula mjesec dana prije danas pa ima problem, rekao je predsjednik RH Zoran Milanović za HRT.

Smatra da je najveća koncentracija ljudi u trgovačkim centrima te tramvajima, autobusima.

- One na prvoj crti trebaju platiti dvostruko. To nisu svi, zna se točno koji su to ljudi i u kojim zdravstvenim ustanovama. Država to može - rekao je Milanović.

O cijepljenju

- Cijepljenje je jedan minimum rizika da bi svima bilo bolje. Ako se ne cijepi barem 50 do 60 posto populacije onda imamo problem - govori Milanović.

- Vidjeli smo što se događa kad se ne cijepi djecu protiv ospica. Sigurno neki neće pristati na to da ih se cijepi. U Njemačkoj je 70 posto ljudi se hoće. Neke zrakoplovne kompanije su najavile da nitko neće moći ući u njihove zrakoplove - rekao je.

Bilo je normalno prije da vas država digne iz komfora obiteljskog doma, da odslužite vojni rok i budete pod nečijom paskom, a danas razgovaramo o tome da li vlast može uvjetovati od ljudi da se cijepe, smatra.

O premijeru i predstavljanju u Bruxellesu

- On me nazvao, prvo je ponudio Janši, ne znam dal javnost to zna. Naš poziv trajao je vrlo kratko. Mi smo se vrlo brzo razumjeli.

- Tko čita Ustav zna kako on izgleda. Ja znam kako on izgleda, zna i Plenković, i više nitko drugi. Ima naravno i zločestih korumpiranih ljudi, kupljenih medija. Ljudi politici ne vjeruju, medijima još manje. To je tako tisuću posto - govori.

Ustav stoji da Hrvatsku u EU Vijeću predstavlja Vlada i predsjednik.

- Za to sam odgovoran osobno ja koji sam to pisao. U svoje četiri godine i dva mjeseca nikada nisam bio odsutan, dok Plenković je. Neke države, koje se imaju na koga osloniti, zamole drugu državu da to za njih odradi. Na primjer Plenković je to jednom radio iz usluge Bugarskoj, zato što oni nemaju dobre odnose sa susjedima - rekao je te dodao da dobro zna kako to izgleda.

- Za godinu dana treba bit summit EU i NATO. Takve situacije su jako rijetke i ja ću ići na to, i to je potpuno jasno. Ali sama činjenica da me Plenković u dva navrata nije zvao, govori da to baš i nije običaj - zaključuje.

Evaluacija i validacija vojnih aviona

- Amerikanci kao dugoročni strateški partneri netko od koga bi bilo najlogičnije kupiti avione, ali moraju se potruditi da ih nam prodaju. Podržat ću Vladu koju god odluku donese. Svaka od tih odluka ima svoju argumentaciju - govori.

- Ne možete imenovati čelnika SOA-e i glavnog šefa Nacionalnog stožera bez da ja to odobrim. Praktički to su moje uši i oči u tom postupku. I dalje sam potpuno uvjeren i znam što govorim. Ovako je najbolje. Vlada će imati moju podršku jer tko god ne prođe na ovom natječaju bit će neugodan i zato Vlada treba donijeti odluku odmah - dodaje.

- Avioni ne mogu biti prejeftini, ali mogu biti preskupi - rekao je te dodao kako su oni bitni jer su za razdoblje od 30 godina.

Odnosi s BiH i Daytonski sporazum

- Dayton je takav kakav je i mislim da ga se ne može promijeniti bez nasilja. Ne mislim na rat. Mislim na mentalno i svako drugo nasilje. U BiH to samo izazove još veće nasilje - govori te dodaje kako postoje Hrvati koji su u toj državi i nije im dobro. Napominje kako se ne zanose da će bilo kakve odluke biti donošene bez dogovora tri država.

- Prvo sapun, onda parfem - zaključuje.