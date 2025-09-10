Poljska nam je saveznica. Ne bih dramatizirao, ali treba biti oprezan, rekao je
Milanović o drami u Poljskoj: 'I nama je kod studentskog doma pao dron. To se zaboravilo'
Predsjednik Republike sudjelovao je u berbi grožđa organiziranoj za šefove diplomatskih misija i međunarodnih organizacija akreditiranih u Republici Hrvatskoj u Jastrebarskom.
Nakon berbe, predsjednik je dao izjavu medijima.
- Mračno vrijeme, opasno vrijeme. I nama je pao dron ovdje kraj studentskog doma. To se zaboravilo. Poljska nam je saveznica. Ne bih dramatizirao, ali treba biti oprezan. To je proxy rat Amerike i Rusije i to će oni morati završiti - rekao je Milanović o dronovima na poljskom nebu, prenosi N1.
Upitali su ga i je li i potrebno sazvati Vijeće za nacionalnu sigurnost i je li potrebna aktivacija Članka 4
- Kad god sam sazvao Vijeće za nacionalnu sigurnost, Plenković me ignorirao. Što znači da čovjek s vremenom nauči, neće ići dvaput tamo gdje će dobiti udarce - rekao je.
Uskoro više...
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+