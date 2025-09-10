Obavijesti

'TREBA BITI OPREZAN'

Milanović o drami u Poljskoj: 'I nama je kod studentskog doma pao dron. To se zaboravilo'

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Robert Anic/PIXSELL

Poljska nam je saveznica. Ne bih dramatizirao, ali treba biti oprezan, rekao je

Predsjednik Republike sudjelovao je u berbi grožđa organiziranoj za šefove diplomatskih misija i međunarodnih organizacija akreditiranih u Republici Hrvatskoj u Jastrebarskom.

Nakon berbe, predsjednik je dao izjavu medijima.

- Mračno vrijeme, opasno vrijeme. I nama je pao dron ovdje kraj studentskog doma. To se zaboravilo. Poljska nam je saveznica. Ne bih dramatizirao, ali treba biti oprezan. To je proxy rat Amerike i Rusije i to će oni morati završiti - rekao je Milanović o dronovima na poljskom nebu, prenosi N1.

POLICIJA GA UHITILA Evo tko je umirovljeni brigadir koji je prijetio Milanoviću bombom: U stanu imao i pušku!
Evo tko je umirovljeni brigadir koji je prijetio Milanoviću bombom: U stanu imao i pušku!

Upitali su ga i je li i potrebno sazvati Vijeće za nacionalnu sigurnost i je li potrebna aktivacija Članka 4

- Kad god sam sazvao Vijeće za nacionalnu sigurnost, Plenković me ignorirao. Što znači da čovjek s vremenom nauči, neće ići dvaput tamo gdje će dobiti udarce - rekao je.

Uskoro više...

