Milanović o Orbanovu porazu: 'Tiranin je izgubio izbore glatko'

Predsjednik Zoran Milanović u ponedjeljak je rekao da su izbori u Mađarskoj pokazali da je ona funkcionalna demokracija, dodajući da još nije razgovarao s odlazećim premijerom Viktorom Orbanom, ali da to ne znači da se neće čuti u budućnosti. Izbori u Mađarskoj, na kojima je stranka Tisza Petera Magyara premoćno pobijedila Fidesz Viktora Orbana, pokazali su da je Mađarska „funkcionalna izborna demokracija”, rekao je Milanović u Rijeci gdje je sa slovenskom kolegicom Natašom Pirc Musar posjetio osnovnu školu u kojoj se uči i slovenski jezik.

„Čovjek koji je do jučer bio satrap i tiranin je izgubio izbore glatko – šaptom ih je izgubio”, izjavio je predsjednik.

To je dokazalo da „sustav funkcionira”, a ostala pitanja oko izbora su unutarnja stvar Mađarske u koje se Milanović ne želi miješati, kao što ni ne želi da netko „izvana zabada nos u Hrvatsku”.

Predsjednik je rekao da se nije još čuo s Orbanom, no da to „ne znači da neće dići telefon” ako ga jednog dana nazove, niti „da će on nazvati njega (odlazećeg premijera)”.