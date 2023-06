Milanović o Plenkoviću: Ako smo za ludnicu, ja sam za šefa, a on je za lance, i to one debele

Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom Dana Grada Svete Nedelje. Dao je i izjavu za medije.

- Sve je dobro što se dobro svrši i možemo biti zadovoljni - rekao je Milanović o slučaju Hrvata u Zambiji. Poručio je kako bi postupak posvojenja u Hrvatskoj trebalo olakšati, ali ne bagatelizirati, prenosi N1.

- To ne mogu biti mali pravni poslovi, određena razina birokracije mora postojati. To su djeca, a ne krumpiri - rekao je.

Komentirao je i rušenja ilegalnih objekata u uvali Vruja.

- Nije lijepa zluradost nekih sitnih ljudi koji od toga rade festival sreće, samo da se ruši - rekao je.

- Sitni pakosnici neka uživaju u svom jadu - dodao je.

Osvrnuo se i na izjavu premijera Andreja Plenkovića koji je poručio da bi se Milanović, zbog svojih izjava, trebao savjetovati sa specijalistom.

- Ako smo za ludnicu, ja sam za šefa klinike, a on je za lance, i to one debele. Što je rekao? Dečko nema dara. Nije radio na miješalici kao ja, tatin sin - rekao je Milanović.

- On nam pokušava prodati nepostojeću povijest, a to je u politici nedopušteno - rekao je.

- I za kraj, sjetimo se onih lojalnih riječi iz 2016. da je stranka postala talac jednog čovjeka - Karamarka. Kako to dobro zvuči - zaključio je Milanović.