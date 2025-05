Milanović o Zagrebu: Grad Hrvata, Srba i svih koji su ga gradili. Strance poštujem, ali...

Sad više nema ljudi sličnih nama, ljudi slične puti, pigmentacije, boje očiju, naglasaka koji su različiti, ali pripadaju jednom jezičnom korpusu. Sada ćemo se morati suočiti i živjeti s gradom koji će se mijenjati na jedan drukčiji način. I već se mijenja, rekao je predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović na dodjeli priznanja Grada Zagreba.

Istaknuo je kako je Zagreb njegov grad, u kojem je proveo gotovo cijeli život. Opisao ga je kao sintezu cijele Hrvatske, kao zemlje, zavičaja i političkog identiteta. Grad Hrvata, Srba i drugih nacionalnosti kroz povijest. Grad koji je posljednjih stotinu godina rastao zahvaljujući ljudima, njihovom dolasku, radu i doprinosu.

Predsjednik se osvrnuo na dolazak stranih radnika.

- To su inače poslovi koje bi, bez ikakvih predrasuda prema strancima, trebali raditi i naši sinovi i kćeri dok studiraju ili dok rade nešto drugo, ako ne rade nešto treće. Ali tako smo postali razmaženi i morat ćemo u jednom trenutku vidjeti zaista gdje je ta granica i koji su to poslovi koji nama nisu dostojni – i trebaju li ih zaista, po svaku cijenu, raditi ljudi koji nisu odavde. Ne netko tko dolazi iz Hercegovine, Like ili Slavonije, nego iz dalekog svijeta, sa svojim čežnjama, strahovima, ambicijama i ljubavima, i napuštenim zavičajem. Jer to su ljudi isti kao mi - rekao je.