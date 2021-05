Predsjednik Republike Zoran Milanović prisustvovao je predstavljanju projekta „re-GENERATOR“, obnove i rekonstrukcije industrijskog pogona bivše tvornice "ZIVT" u centru Zaboka.

Milanović je komentirao izjave predsjednika Vlade, Andreja Plenkovića, oko njegove kandidatkinje Zlate Đurđević za mjesto predsjednice Vrhovnog suda.

Na pitanje je li u kampanji SDP-a, Milanović je rekao:

- Došao sam jer su me ljudi zvali. Kakvi su to SDP-ovi gradovi. Bio sam i u HDZ-ovim, što ćemo sad. Možda me samo ljudi pozovu pa dođem - rekao je Milanović.

Opet se izjasnio oko Zlate Đurđević.

- Vlada se protuustavno upliće u izbor predsjednika Vrhovnog suda. To je svijest čovjeka koji je odrastao na komunističkim postulatima. Koliko su si truda dali i kolika je to panika. To je pristup boksača koji krene lamatat rukama. Kao dijete sam mislio da je to način pobjede. Dakle, ti ideš secirati program. Ovdje imamo pokušaj difamacije temeljem delikta mišljenja i analitičkog uma. E pa, nisu svi na razini kritičkog uma Šeksa i predsjedništva HDZ-a. Postoje ljudi koji misle, čitaju i analiziraju - komentirao je Milanović objavu iz Vlade o Zlati Đurđević.

Dodao je da je Plenković krkao bozu i kremšnite, a on je pio pivo, na pitanje "prodaje li bozu, kako je rekao premijer Plenković".

- On je krkao boze i gusti sa šlagom, a ja sam pio pivo i viski. I kremšnite je krkao - rekao je.

- Sretan Dan bezbednosti, 13. maja. Setio sam se. Svi koji ste nekad bili jedno, a sad ste drugo - poručuje Milanović.

O priopćenju Vlade o programu Zlate Đurđević

"Ja sam sam, a oni su rulja. Nitko me ne brani. Nemam instrumente za to. Prvo se uplela Vlade u proces u kojem Vlada nema mjesta. Ajmo sad na to koliko su si truda dali. To je naprosto panika. Ti ideš secirat program osobe koja se javila na javni poziv i koji je pretenciozan. Mi ovdje imamo pokušaj difamacije temljem delikta mišljenja i analitičkog uma. Postoje ljudi koji misle, čitaju i analiziraju."

Kritizirao je Vladu i zbog nabavke borbenih zrakoplova.

"Šest mjeseci se o tome odlučuje. Kakva je to razina neodgovornosti? Kakvo je to guranje pod tepih? Gdje je to naučio premijer Plenković? Sramota", rekao je.

Oštro je govorio i o dugu veledrogerijama.

"Meni se nije dogodio taj dug. Pogledajte s kolikim sam dugom otišao s mjesta premijera, a kakav me dočekao", kaže.

O Gordanu Jandrokoviću

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković danas je rekao da će sigurno biti i treći javni poziv za predsjednika Vrhovnog suda.

- Tko je on da to može reći? On može nekažnjeno počiniti i kažnjeno djelo ali tko je on da kaže to? Je l’ on to raspiruje, on je jedan nametnuti stranački dodvorica koji pokušava glumiti, ali je ustvari jedan nasilnik bez mišića, jedan obični nasilnik - rekao je Milanović.