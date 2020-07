Milanović objasnio zašto ne nose maske na Pantovčaku

Milanović je naveo kako većina novinara ne nosi maske, baš kao ni njegovi i Plenkovićevi suradnici. Spomenuo je kako ih u konačnici ne nose niti njih dvojica...

<p>Na zajedničkoj konferenciji za medije Zorana Milanovića i Andreja Plenkovića, predsjednik se osvrnuo na obvezu nošenja maski na licu te ustvrdio kako bi se to pitanje trebalo zakonski regulirati. </p><p>- Ja bih volio da imamo jasnije i točnije stajalište Ustava, definirane ovlasti za donošenje mjera koje svakodnevno slušamo i rokove u kojima taj režim vrijedi - rekao je Milanović i dodao kako bi Vlada, prema članku 17. Ustava, mogla na određeno vrijeme suspendirati ljudska prava u slučajevima prirodne nepogode, kao što je ovaj. </p><p>- Nisam konkurencija Vladi i nikakve ovlasti za sebe ne tražim - tvrdi, no smatra kako bi na način koji predlaže sve bilo znatno uređenije te kako bi takva odluka Vladi olakšala posao i učinila pravni režim čišćim. Na ovu ga je temu potaknula situacija u prostoriji na Pantovčaku u kojoj se održavala konferencija za medije, točnije ljudi prisutni u prostoriji. Redom je naveo kako većina novinara ne nosi maske, baš kao ni njegovi i Plenkovićevi suradnici. U konačnici, spomenuo je kako ih ne nose niti njih dvojica.</p><p>- Ovo je zatvoreni prostor i ni po čemu se ne razlikuje od onih prostora u kojima je prema Stožeru naloženo nositi maske - rekao je i naglasio kako govori o pravnom redu i poretku.</p><p>- Da, cjepidlačim, no imat ćemo čistu situaciju - dodao je Milanović.</p><p> - Stožer će davati izvršna naređenja, inače on nema smisla - rekao je te ponovio kako je njegova ideja dobronamjerna te da bi cjepidlakom smatrao i članove oporbe koji bi joj se protivili. <br/> <br/> </p>