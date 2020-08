Milanović odgovorio Vučiću oko Oluje: "To je naša stvar. Žao mi je ako im nije po volji"

Ovo je naša zemlja i bit će onakva kako se mi dogovorimo, a dogovaramo se dosta dobro, poručio je Milanović i dodao: Ja mislim da smo dali sve od sebe i više od toga

<p>Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović izrazio je u nedjelju žaljenje što srbijanski dužnosnici kritiziraju proslavu 25. obljetnice Oluje u Kninu, na kojoj je Hrvatska odaslala poruke pomirenja i odbacio mogućnost da se u proces pomirenja uključe međunarodni čimbenici.</p><p>Na novinarski upit kako komentira izjavu srbijanske premijerke Ana Brnabić koja smatra kako nije prihvatljivo da predstavnik srpske manjine Boris Milošević ide na proslavu u Knin dok neki Srbi još uvijek nemaju struje, Milanović je kazao kako mu je žao zbog takvih izjava. "Žao mi je ako je to rekla, ja stvarno nisam pratio što su oni govorili, ne zato jer ih ignoriram, nego jer je to na kraju krajeva naša stvar ovdje u Hrvatskoj, a ako im nije po volji, žao mi je. Ja mislim da smo dali sve od sebe i više od toga", istaknuo je Milanović.</p><p>Na dodatni upit, može li takav glas iz Srbije usporiti proces pomirenja, Milanović je odgovorio niječno te dodao, ako je to glas iz Srbije "to sigurno ne može biti stav Srba".</p><h2>Ovo je naša zemlja i bit će onakva kako se mi dogovorimo!</h2><p>Na novinarsku opasku da je Milorad Pupovac kazao da će se neki međunarodni faktori uključiti u ovaj proces pomirbe, Milanović je uzvratio protupitanjem - Koji međunarodni faktori? "Ovo je naša zemlja i bit će onakva kako se mi dogovorimo, a dogovaramo se dosta dobro - nikakav međunarodni faktor", poručio je Milanović.</p><p>Komentirajući kohabitaciju, odnosno suradnju s Vladom i premijerom Plenkovićem, kazao je kako je ta suradnja korektna, dodavši kako Vlada vodi međunarodnu politiku, a predsjednik Republike je tu "da malo pomaže".</p><p>"Korektno (surađujemo), nikad neće biti savršeno. Tu su na kraju krajeva bile neke različite političke opcije - pitanje koliko različite, ali svakako ne i iste. Ja s Vladom imam određena područja u kojima moramo surađivati - bit će to OK, nema razloga da ne bude", poručioo je MIlanović.</p><p>Osvrćući se na današnju sinjsku Alku, Milanović je podsjetio kako je Vlada kojoj je on bio na čelu financirala izgradnju Alkarskih dvora u Sinju koje je on otvorio prije pet godina. "To je bio dosta luksuzan projekt, ali za Alku se uvijek davalo više no što se imalo", kazao je.</p><p>Na svečanom primanju u Alkarskim dvorima domaćini iz Viteškog alkarskog društva uručili su predsjedniku Milanoviću Zlatnu plaketu Alke. </p>