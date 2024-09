Milanović opet piše Plenkoviću: Zatražio hitnu sjednicu Vijeća za obranu zbog vojnog roka

Tema uvođenja vojnog roka aktualna je posljednjih dana, nakon navoda kako je upitno da će biti moguće uvesti to već od 1. siječnja, a jedan od razloga je i Zakon o obrani.

Zbog svega je predsjednik Milanović poslao novi dopis predsjedniku Vlade i predložio hitno sazivanje sjednice Vijeća za obranu na temu obveznog vojnog roka.

Pogledajte cijelo pismo.

„Poštovani gospodine predsjedniče Vlade,

sudeći prema informacijama objavljenim u medijima, Vlada Republike Hrvatske namjerava odgoditi uvođenje obveznog vojnog roka i ja sam, kao vrhovni zapovjednik OSRH, iz medija doznao o toj namjeri Vlade što, ako je točno, smatram neprimjerenim i neozbiljnim, jer se o tako važnom pitanju za obranu zemlje, hrvatske građane ne može obavještavati neslužbenim i neprovjerenim objavama. Pogotovo se ne mogu donositi tako važne odluke bez prethodne rasprave i zaključka na Vijeću za obranu, zakonskom tijelu nadležnom za obranu, pa tako i za vojni rok.

Budući da nisam konzultiran niti informiran od strane Vaše Vlade o razlozima odgode uvođenja obveznog vojnog roka – kao što, uostalom, nisam bio konzultiran ni o modalitetu njegovog uvođenja, a jedine relevantne informacije dobio sam od Glavnog stožera OSRH – predlažem Vam hitno sazivanje sjednice Vijeća za obranu.

Odmah u prilogu dostavljam Vam Prijedlog poziva na sjednicu Vijeća za obranu koji, prema Zakonu, možemo sazvati samo Vi i ja zajedno.

Oružane snage Republike Hrvatske i obvezni vojni rok ne mogu biti predmet Vaših dnevno-političkih manipulacija i stranačkih interesa, zato očekujem Vašu žurnu reakciju i prihvaćanje prijedloga o sazivanju sjednice Vijeća za obranu.

Više sam puta javno rekao, ali i sada Vama ponavljam: nisam protiv uvođenja obveznog vojnog roka. Kao predsjednik države i vrhovni zapovjednik OSRH podržavam svaku mjeru koja osigurava jačanje sustava obrane i pridonosi sigurnosti naše Domovine. Obvezni vojni rok može biti opravdan kao način za popunu pričuve OSRH koja sada nije na zadovoljavajućoj razini. Sigurnosna situacija u Europi se kontinuirano pogoršava i Hrvatska stoga mora razmotriti sve modalitete jačanja vlastite obrane, uključujući i uvođenje obveznog vojnog roka.

Dovoljni su to razlozi za ozbiljnu raspravu o uvođenju obveznog vojnog roka i donošenje potrebnih odluka na zakonskim tijelima. Neovisno o razdoblju odgode i razlozima zbog kojih se sada najavljuje odgoda uvođenja obveznog vojnog roka, prije ili kasnije morat ćete prihvatiti svoju zakonsku obvezu i skupa sa mnom sazvati sjednicu Vijeća za obranu na kojoj treba raspraviti niz tema i otvorenih pitanja vezanih uz uvođenje obveznog vojnog roka. Ovo su neka od ključnih:

1. Uvođenje obveznog vojnog roka ne smije biti na štetu profesionalne vojske kojoj nedostaje ne samo oprema i naoružanje već prvenstveno ljudi, ponajviše profesionalni vojnici. Treba utvrditi kako bi obvezni vojni rok, umjesto dragovoljnog vojnog osposobljavanja, mogao pozitivno utjecati na kadrovsku popunjenost profesionalne vojske. U tom kontekstu, trebalo bi dodatno unaprijediti materijalne uvjete i status profesionalnih vojnika te na taj način privući nove pripadnike. Napominjem da je to jedna od temeljnih zadaća Ministarstva obrane. Neću javno iznositi podatke o nezadovoljavajućoj popunjenosti OSRH ali, ako nemate te podatke, predlažem Vam da ih zatražite od Glavnog stožera kako biste se i sami uvjerili u problem popunjenosti OSRH.

2. Prema informacijama koje sam dobio od Glavnog stožera OSRH, plan Vaše Vlade bio je obuhvatiti obveznim vojnim rokom samo 4000 ročnika godišnje, što je manje od četvrtine potencijalnih vojnih obveznika. Postavlja se pitanje, na koje nisam vidio odgovor, kako, po kojim kriterijima i na koji način će se, od 17 do 18 tisuća vojnih obveznika, odabrati upravo tih 4000 ročnika? OSRH ne smiju ni na koji način biti izložene prigovorima ili sumnjama o pogodovanju kod pozivanja ročnika, kriteriji za pozivanje ročnika moraju biti jasni i transparentni.

3. Prema informacijama koje sam dobio od Glavnog stožera OSRH, plan Vaše Vlade predviđa da obvezni vojni rok traje dva mjeseca. To je još jedno pitanje koje treba detaljno raspraviti i utvrditi je li dva mjeseca dovoljan rok za kvalitetno vojno osposobljavanje. Ukazujem na stavove vojnih stručnjaka prema kojima je to prekratak rok da bi se ročnike osposobile za stvarne potrebe OSRH. Podsjećam Vas da po sadašnjoj zakonskoj odredbi vojni rok traje šest mjeseci. Besmisleno je uvoditi obvezni vojni rok koji neće dati željene rezultate, a da bi to postigli moramo znati što želimo njime postići.

4. Prema informacijama koje sam dobio od Glavnog stožera OSRH nije riješeno ni pitanje prigovora savjesti, odnosno način služenja tzv. civilnog vojnog roka. Stava sam da i civilni vojni rok mora biti osmišljen i mora osobama koje ga izaberu omogućiti stjecanje određenih znanja koja su društveno korisna. Također, osobe koje bi odslužile civilni vojni rok kasnije bi morale biti u nekoj vrsti pričuve, jednako kao i osobe koje završe obvezni vojni rok. Ako to ne napravimo, stvorit ćemo nejednakost među građanima pri čemu će neki služiti vojni rok i kasnije biti aktivirani u pričuvi, dok će drugi to izbjeći ili odrađivati formalno.

5. Prema do sada dostupnim informacijama nije riješeno ni pitanje studenata i zaposlenih obveznika vojnog roka. Naime, osobe koje upišu fakultete ili studiraju morale bi se pozivati na način i u terminima koji neće ometati njihove fakultetske obveze. A za zaposlene osobe mora se pronaći model služenja obveznog vojnog roka na način da im to ne ugrožava posao, odnosno profesionalne karijere.

6. Prema informacijama koje sam dobio od Glavnog stožera OSRH, nije riješeno ni pitanje financiranja služenja obveznog vojnog roka. OSRH su krenule u pripremu za uvođenje vojnog roka od siječnja 2025., a za pripreme se koriste financijska sredstva s programa obuke i logističke potpore profesionalnog sastava, kako je to tražio ministar obrane. U projekcijama proračuna za 2025. nisu predviđena financijska sredstva za naknade ročnim vojnicima i druge troškove njihove obuke. Troškovi za obvezni vojni rok moraju se pozicionirati transparentno na zasebnim stavkama Financijskog plana MORH-a, a ne na stavkama obuke i logističke potpore profesionalnog sastava. Obuka i opremanje profesionalnih borbenih postrojbi OSRH najveći su prioritet.

Poštovani gospodine predsjedniče Vlade, ovo su samo neka od pitanja za koje smatram da se moraju riješiti prije donošenja odluke o uvođenju vojnog roka, odnosno u okviru pripreme za njegovo uvođenje. Uvođenje obveznog vojnog roka je najsloženije pitanje u području obrane i s tako ozbiljnim pitanjima koja se tiču obrambene sposobnosti naše zemlje i života naših građana ne smije se postupati neozbiljno i neodgovorno, na način da se medijski objavljuje uvođenje vojnog roka, a sada opet medijski objavljuje njegova odgoda.

Stoga Vas još jednom pozivam da ozbiljno shvatite uvođenje obveznog vojnog roka u Republici Hrvatskoj te na žurno sazivanje sjednice Vijeća za obranu kako bismo razmotrili sva relevantna pitanja vezana uz obvezni vojni rok, a za čije mjesto i vrijeme održavanja sam otvoren za Vaše prijedloge.“

GLASNOGOVORNIK

Nikola Jelić