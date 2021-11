To je blamaža DORH-a, potpuno je očito da su koristili vještake koje nisu smjeli. Tajming je interesantan. Rade nešto da bi nešto prikrili, rekao je predsjednik Zoran Milanović nakon dodjele nagrade Luka Ritz, govoreći o današnjim uhićenjima Uskoka.

- Prošlo je dva dana od izjava Tamare Laptoš i njene nasljednice o istoj temi, o pitanju je li istraga protiv Žalac, je li na tome radio hrvatski DORH ili držao u ladici. Netko od njih dvije govori potpune neistine. Ako Laptoš, treba je pitati zašto, a ako USKOK govori neistinu, za što imaju razloga i motiva, trebaju otići odmah. Ono malo povjerenja u institucije razbijeno je kao vaza - rekao je predsjednik.

- OLAF je prema riječima bivše ravnateljice preuzeo predmet na kojem hrvatski DORH nije radio ništa. Ili ova druga strana ne govori istinu. Nisu mi jasni motivi zašto bi gospođa Laptoš tako nešto rekla- dodao je.

- To je naprosto neobjašnjivo i pojašnjenje je ravnateljica dala preko YouTubea. Što je hrvatski USKOK da su zaštićeni kao papa, pa jedan je papa - pitao je Milanović.

- Od početka je bilo osuđeno na propast i blamažu, što su mislili da branitelji Todorića to neće primijetiti. Pa to se vidi s Mjeseca, to je doslovno servirano obrani - dodao je.

- Mi ćemo po svom, nećemo maltretirati ljude - rekao je Milanović o provjeri Covid potvrda.