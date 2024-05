Milanović: Plenković upada sa svojom Alibabinom družinom dok svira himna. To je krkanluk!

Taj nazovi praznik koji je ustvari jedna stranačka ceremonija, najavio sam da ću to obilježavati nikako, a neću stajati na putu onima koji to žele. To sam govorio u kampanji,kao što sam govorio i da neću davati pomilovanja, samo se ponašam u skladu sa svojim najavama. A zašto je to tako? Zato što to nije Dan državnosti”, kazao je danas nakon obilježavanja Dana grada Zagreba hrvatski predsjednik Zoran Milanović, javlja N1. Tako je reagirao na jučerašnje prozivke Andreja Plenkovića, koji je poručio da Milanović neobilježavanjem Dana državnosti "iskazuje prijezir"...

Kazao je i kako Plenković 1990. sigurno nije glasao za HDZ, piše N1.

- 30. svibnja nas ne ujedinjava, to je dan koji oni pokušavaju nametnuti kao praznik. U mojoj ulici su bile izvješene samo dvije zastave jučer, išao sam do table da vidim piše li sao-krajiška, nije. Nešto što je stranačka fešta i čega smo se elegantno riješili prije 20 godina i napravili pomak tako da smo danom državnosti prozvali dan referenduma... Ovo je bio dan, spomendan Hrvatskog sabora. Plenković je u svojim nastojanjima i pomutnjama top najavio kao neku vrstu konvalidacije sebe. Ok, imate stranački praznik i pustite ljude na miru, ne gnjavite - kazao je Milanović.

Predsjednik kaže kako su svi “ukipljeni” dok svira himna.

- Sve drugo je izrugivanje, tad se stoji mirno. Tko upada sa svojom svitom kad počne himna? Plenković, njemu to nije sveto, to ne radi prvi put, izigrava protokol, kasni i onda upada sa svojom Alibabinom družinom. To je takav krkanluk - kaže i dodaje:

- Kad si već namjerno zakasnio, pričekaš. Kasniš, bezobrazan si, nemaš respekta prema domaćinima, ali bar si poštivao himnu.

Premijer i predsjednik opet se danas nisu pozdravili...

- Zašto? Ja sam njega pozdravio s govornice, obratio sam mu se kao premijeru. Nije dolazio godinama, sad je došao s 50 svojih na konjima - kazao je Milanović.

Kratko je komentirao i Plenkovićeve izjave da bi se trebali vratiti u njegov premijerski mandat. “A u vrijeme kad je on glasao za SDP? To je bilo dobro vrijeme, bez skandala, bez ministara lopova. Četiri godina poslije ja sam odriješen. Nakon što sam ih maltretirao time da neću slaviti dan HDZ-a, ljudi su me izabrali za predsjednika. Pitajte hrvatske ljude, oni su vrlo neodgovorni birači.

Spomenuo je i Olega Butkovića kojeg je nazvao – Kravčuk i rekao da ima rusko ime. Najavio je i da sutra putuje u Brazil...

Zatim je još malo prozvao Plenkovića za nerad dok je radio kao “diplomat treće kategorije”. Osvrnuo se i na premijerovu izjavu da je “rođeni Zagrepčanin”.

- Ja nisam - kazao je i dodao da je Plenković u Zagreb prvi put valjda došao na krizmu te da nije razumio kako se govori na ulici.

Ponovno se vratio i na temu glavnog državnog odvjetnika. “Neka se Plenković čuva Turudića”, poručio je predsjednik na kraju obraćanja, piše N1.