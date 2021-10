Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovao je na komemoraciji u povodu obilježavanja 30. obljetnice stradanja civila u Baćinu. Usput je komentirao aktualne teme, stanje s korona virusom, ali i umirovljenje zapovjednika Počasno zaštitne bojne brigadira Elvisa Burčula.

Predsjednik je još jučer jasno rekao da je protiv te odluke te da ona predstavlja grubi nasrtaj na uredno funkcioniranje sustava Oružanih snaga.

Danas nova izjava predsjednika kojom pokazuje svoje neslaganje s umirovljenjem Burčula. Ozbiljno je zaprijetio predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću rekavši da će početi sve blokirati ukoliko Banožić ne povuče odluku o umirovljenju.

“Taj čovjek će biti vraćen u službu”, poručuje predsjednik.

“Obuzdaj skrbniče svog jarana”, poručio je predsjednik premijeru.

“Ovdje se radi samo o Plenkoviću, ne Banožiču. Banožić je politički beskućnik”, kaže predsjednik.

“Zadnji ministar vojnik je bio general Miljavac i to još u vrijeme rata. Plenković se pravi da se ništa ne događa. Ovo je ružna vrsta manipulacije i obračuna preko leđa jednog časnika”, kaže Milanović i dodaje da je u pitanju osobna osveta.

“Hoćete sad da naprvim Bartolomejsku noć u vojsci, da koristim svoje ovlasti”, kaže predsjednik dodajući da se radi o postrojbi koja čuva njega.

“Ono što tražim će se dogoditi, ta osoba će se vratiti i ići će u mirovinu dostojanstveno”, kaže.

Dodaje da će brigadir za godinu dana ići dostojanstveno u mirovinu, a ne “da se netko tko je došao iz političke provincije iživljava na vojsci”. “Inače ću ja početi raditi takve stvari”, kaže.

“Ovo je isključivo ponižavanje. Ovo je razgovor s njegovim političkim skrbnikom, Plenkovićem. On sve zna, nije ništa napravio. Sad je u Bruxellesu, tamo skuplja združene snage za oslobođenje Krima. Tražit ću da se sastane Vijeće za obranu zbog zabrinjavajuće stanja u oružanim snagama”, kaže predsjednik.

Na pitanje je li ovo Plenkovićeva osveta za Vrhovni sud kaže: “Moguće.”

Milanović kaže da u sustavu ima i drugih problema, ali da se o njima ne drže konferencije.

“Te probleme mora riješiti Vlada, a ne ministar. S njim se pokušalo razgovarati, ali ne ide. Istog trenutka je obaviješten, točno se zna što se događa. Nemojte to raditi, to je jadno, izazvat će nove probleme. Predsjednik može svašta napaviti, ali to neće napraviti prema vojnicma, bez jasnog obrazloženja razloga. Kakva je to poruka vojsci? “, govori.

Cijepljenje

Po pitanju cijepljenja i covida, rekao je: “Tko se nije cijepio, magarac je bio.”

Kaže i kako je moguće da će se cijepiti trećom dozom, ali da će provjeriti razinu antitijela.

Na ponovna pitanja o Burčulu kaže kako mu odredba na koju se poziva daje ovlasti da zagorča život bilo kojem vojniku u bilo kojem trenutku.

“On može upravljati ljudskim sudbinama tih četiri godine, ili četiri tjedna koliko je ministar. Tu ovlast ima predsjednik. Kad je predsjednik koristio tu ovlast osim Mesića”, pita predsjednik.