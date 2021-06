Predsjednik Republike Zoran Milanović u ponedjeljak je posjetio Polikliniku za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba gdje se sastao s stručnim timom i razgovarao o mentalnom zdravlju djece za vrijeme pandemije, ali i nakon potresa.

- Saznao sam da je pandemija mentalnih poremećaja u cijelom svijetu pandemijska. I kriteriji su drukčiji nego prije 30 godina i prag tolerancije je danas veći. Nekad si hodao svijetom uzdignuta čela sa sto rana, nisi ni znao da krvariš, a sada su ljudi zahtjevniji, možda su i razmaženiji, ali to je dobro, jer to pokazuje da su očekivanja veća i da se ipak bolje živi nego kad sam ja bio dijete. Tada se na ovakve stvari nije obraćala pažnja, što je u nekim stvarima dobro, ali uglavnom nije dobro jer je puno toga prolazilo ispod radara, a djeca su patila - rekao je Milanović.

Upitan za upozorenja stručnjaka o poplavi odlikaša u ove dvije pandemijske školske godine tijekom kojih se nastava održavala od doma, Milanović nije htio komentirati stručno istaknuvši kako za to nema kompetencije, no naglasio je kako poznaje danas vrlo uspješne i realizirane ljude, a koji nisu bili u školi odlikaši.

- Bili su solidni učenici, ali nisu živjeli pod pritiskom da moraju imati sve petice. Završili su znanstvene pravce, nisu kandidati za Nobelovu nagradu, ali bili su solidni učenici, a danas su puno bolji doktori. To nije pravilo, to je moje opažanje - dodao je.

Upitan je i kako se on, kao otac dvoje djece, nosi s pandemijskom godinom.

- Ma moja djeca su veća. Stariji je punoljetan, a mlađi je priča za sebe. Pokušavamo živjeti normalno, ali oni ne mogu živjeti normalno jer su sinovi bivšeg premijera i sadašnjeg predsjednika, a to uopće nije normalno, bez obzira što smo normalni. Želimo biti normalni, mada mislim da nismo normalni - rekao je kroz smijeh Milanović.

Ovakve institucije poput ove Poliklinike, smatra predsjednik, puno mogu pomoći, posebno novcem, kojeg, kako naglašava, u Zagrebu ima na bacanje. Na opasku novinara kako se novi gradonačelnik Tomislav Tomašević ne bi složio da ga ima na bacanje, Milanović ponavlja kako novca ima puno. A Tomašević je odabrao biti gradonačelnik, dodao je, pa se mora baviti svime što će ga sad dočekati.

- Kandidirao se, pobijedio i to je njegova sudbina, karma, čakra, tantra. Ima, novaca ima puno, veliki je prirez. Ja bih ga možda malo smanjio, ali ako ne, neka ga se pametnije koristi. Zagreb ima per capita, barem je imao prije dvije godine, više novaca od Ljubljane. To je ogroman novac i s time se može čuda napraviti - poručio je.

'Plenković je privilegirano čedo'

Potom je komentirao proslavu Oluje upitan hoće li i dalje inzistirati da se ona ove godine obilježi u Glini, a ne u Kninu, iako se Vlada tome protivi.

- Ja sam to spomenuo, nisam inzistirao. Medved je trbuhozborac predsjednika Vlade, to je moje opažanje, to je moj stav godinama, ali nevjerojatno je koliko ratnih zapovjednika i ljudi kojima su braća ginula to misli i to kaže. Očito je da što god da ja predložim, oni s time ne mogu živjeti - rekao je Milanović.

- Moj prijedlog nije nikakva moja posebna ideja, to je potpuno očito. Potpuno je očito što se događalo, kad se događalo - rekao je dodavši kako je sva sreća da je u Šibensko-kninskoj županiji župan, dojučerašnji kninski gradonačelnik, kojega je ocijenio pametnim i koncilijantnim te da će se zbog njega opet pojaviti u Kninu, a ne zbog nekih drugih.

- Taj moj prijedlog je komentiralo i nekoliko generala i zapovjednika i svi oni misle jednako. Ali imamo Plenkovića koji je vjerojatno ratni zapovjednik, dakle, ja nisam, niti sam se borio s puškom u ruci, a on je bio bjegunac i zato sad liječi komplekse. Sa mnom su u vojsku išli ljudi koji su jedva hodali. Bili su ljudi koji su imali dioptriju kao Gavrilovićeve paštete, ali oni nisu pucali, čistili su, kuhali i to. To su mu sredili preko veze, nađite mi nekoga u toj generaciji tko je tako izbjegao vojsku", rekao je Milanović.

- Kada mi Plenković, gojenac onog sistema, privilegirano čedo, govori o tome da je on vratio dignitet braniteljima, to onda znači da ga nisu imali ni u vrijeme Njavre ni Jadranke Kosor, koja se, iskreno govoreći, ubijala za njih, a ni u vrijeme Freda Matića, koji ima ratni put pred kojim Plenković mora raditi sklekove, ako može napraviti jedan - poručio je pa se narugao s premijerom Plenkovićem.

- Bio je jednom u Kninu 2016., došao je prvi put kad je instaliran za predsjednika HDZ-a, i skljokao se na plus 35 - poručio je.

Upitan je li u redu sad to isticati, Milanović je poručio kako jest jer se Plenković predstavlja kao sportaš.

- To je cijena koju plaćaš za javno djelovanje. Da, moram ti se narugati. Došao je tamo kao licemjer i manipulator, pravio se da ne vidi što se tamo događalo, došao je po glasove prvi put u životu i ja se tome rugam. Meni je to za ruganje da mu je pozlilo - poručio je.

O padu s Patrije: To nije bio pad

Novinari su ga podsjetili na njegov pad s Patrije.

- Nije to pad, to je skok bio. Završio je rolom, tad sam bio 10 kila lakši. Ja svaki put kad vidim Patrije, to evociram. Pa to su moji usponi i padovi i skokovi. To je za rugati se i objektivno razmotriti, ja sam tad imao 47 godina, skočio sam na čisti beton i nisam se dočekao kao olimpijski prvak u gimnastici jer imam malo više centimetara, kila i godina, odrolao sam se i ustao. To je smiješno - rekao je kroz smijeh.

- A ovaj se predstavlja kao sportaš, a skljokao se. Ima i lažnu dijagnozu anemije. To su mu sredili preko veze - poručio je.

Na opasku novinara i da njegov bivši ministar branitelja Fred Matić poručuje kako bi proslava trebala ostati u Kninu jer je to jedino što je Kininu ostalo, Milanović prvo nije vjerovao. No onda su mu citirali njegovu izjavu.

- Nije Knin spao na to. Ako Knin izgubi tri sata proslave u 365 dana, da neće imati ništa drugo? Ja se to ne usudim pomisliti, kamoli reći - poručio je dodavši kako se Matić možda nije najspretnije izrazio.

- U ovom slučaju Vlada je organizator VRO Oluja i to ne znači da je itko obavezan doći na nešto što Vlada organizira. Ima nas još koji znaju što je Knin. Medved možda zna, a ti, Plenkoviću, nemaš pojma - rekao je Milanović poručivši kako bi on kao ratni zapovjednik mogao zapovjediti vojnicima da idu s njim u Topusko ili Glinu, ali da to neće napraviti.